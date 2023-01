Fue al gimnasio por primera vez, pero por un grave error terminó en el hospital

escuchar

Los riesgos en el gimnasio siempre están latentes y por eso se debe tener una guía o entrenador para realizar los ejercicios con una buena técnica. Esto ayudará a cualquiera a evitar lesiones y a hacer que el entrenamiento sea más placentero con el paso del tiempo.

Sin embargo, este no fue el caso de un joven que no tuvo la suerte de su lado cuando fue por primera vez a un gimnasio. ¿El motivo? Mientras realizaba un ejercicio para brazos, padeció una situación alarmante que lo llevó a la sala de emergencias.

Fue al gimnasio por primera vez y cometió un error garrafal

El hecho, que ya es viral en redes sociales, quedó registrado en un video en el que se ve al protagonista de esta historia esforzándose en una de las máquinas del lugar.

Si bien el peso no parecía ser un problema para él, en una de las flexiones su codo sufrió una grave lesión producto de la fuerza que hizo.

”Pov (punto de vista): terminás en urgencias el primer día del gym”, se lee en la descripción del video, que ya cuenta con algo más de 1,3 millones de reproducciones, 73 mil “Me gusta” y cerca de 826 comentarios de los usuarios, quienes, atónitos, dejaron sus comentarios en la publicación.

El levantamiento de peso debe estar controlado por un profesional Freepik

“Es que estás abriendo hacia afuera. Eso jamás se hace. Intentá pegar tus codos a tu cuerpo”, “lo mismo les puede pasar con la rodilla si en sus ejercicios estiran mucho”, “agradezco que me han dicho que mis codos deben apuntar hacia adentro, si no me hubiese pasado lo mismo”, fueron algunas de las interacciones.

El Tiempo (Colombia)