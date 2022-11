5 propuestas plant based para celebrar el Día del Veganismo

escuchar

El 1 de noviembre se celebró el Día Mundial del Veganismo y, para hacerle honor, la propuesta de Club LA NACION de esta semana está en línea con la fecha. A continuación, una selección de restaurantes donde hay una buena oferta de comida plant based. Sushi y cocina asiática y de autor, pastas, hamburguesas, pizzas y postres deliciosos. Todo 100% vegano.

SushiClub

El combinado Vegan Leaves es una gran apuesta de SushiClub.

Si la propuesta de SushiClub ya era excelente, sumémosle una interesante y completa Línea Vegan dentro de su carta. Los pioneros del sushi estilo fusión contemplan entradas, piezas de sushi, platos principales y postres para quienes quieran experimentar nuevos sabores dentro de la gastronomía de tendencia asiática. Entre los destacados está el Combinado Vegan Leaves, con variedades como el Nigiri Palta Thai (finos cortes de palta aderezada con salsa tailandesa a base de pasta de maní y flambeados, sobre bocado de arroz con salsa agripicante, pequeños aros de verdeo y escamas de sal con merkén), el Sweet Tree Roll (relleno de vegetales salteados y palta, coronado con ceviche de palta y mango con lluvia de maíz cancha frito) y Geishas Zucchini (láminas de zucchini grillado, palta y hummus de arveja, cubierto en masa tempura, rebozado con panko y bañado con mermelada). En esta línea, también se puede disfrutar un menú de pasos con arrollados primavera como entrada, papillote como plato principal y mousse de chocolate de postre (el primero de elaboración propia 100% vegano).

Hierbabuena Restaurant

Los ñoquis de palta y ricota con leche de coco, cebolla morada, dátiles y almendras tostadas son uno de los platos plant based de Hierbabuena.

Instaurado como uno de los íconos del boulevard Caseros de San Telmo, este restaurant ofrece una variedad de preparaciones veganas. Con la premisa de tentar con recetas caseras mientras incentivan al consumo sustentable y saludable, la propuesta de los chefs Diego Sicoli y David Gdansky invita a probar preparaciones dulces y saladas. En el menú se lucen opciones como la Palta Crispy (palta crocante con panko y quínoa, jalea de oliva y lima, escabeche de apio y queso de nuez sobre arepa y polvo de hibiscus), el Carpaccio de Remolacha, los Avocado Gnocchi (ñoquis de palta y ricota con leche de coco, cebolla morada, dátiles y almendras tostadas), la Quesadilla Veggie (vegetales salteados con cheddar vegano, mole, palta asada y cilantro) y la Pizza Black (pizza de carbón de coco, tomate italiano, mozzarella de cajú, rúcula pesto de kale, alcaucil crispy, pepperoni vegano y parmesano vegano). Entre los originales postres están el Organic Chocolate Mousse (mousse de chocolate 80% cacao, escamas de sal marina, tierra de frutos secos, popcorn de matcha, papel de mango y jengibre) y el Sweet Beet (remolachas en almíbar, perfumadas con piel de naranja, hibiscus, anís estrellado y lemongrass, merengue de maracuyá y jalea de lima y oliva).

Bio Solo Orgánico

El curry de garbanzos, un acierto vegano en Bio Solo Orgánico.

Por supuesto, el primer restaurante orgánico del país no podía quedarse afuera en este festejo del Día del Veganismo. Desde hace 15 años, Bio tiene un compromiso con el cuidado del planeta y la alimentación sana e integral. Esto incluye no solo ser vegetarianos por elección, sino además contemplar en su carta opciones veganas, raw, macrobióticas y sin trigo. Entre las primeras se cuentan delicias como la brusqueta de hongos en pan de masa madre, el arroz indiano con especias, uvas, castañas de cajú y chutney, el curry de garbanzos o las gírgolas con crema de coco picante, puré rústico de papas y verdes. Y hasta los postres pueden deleitar a los que no comen proteína animal de ningún tipo: el flan de coco con cream caramel es 100% vegano y tentador, al igual que la torta de chocolate raw, con almendras, pasas de uva, mousse castañas, cacao y coco.

Hierbabuena Vegan

Sí, el hot dog de Hierbabuena Vegan es 100% basado en plantas.

La primera hamburguesería y heladería 100% plant based de Buenos Aires tiene sede en San Telmo y propone un completo menú de fast food orgánico. En la carta encontramos 10 variedades de hamburguesas artesanales que, lejos de buscar emular el sabor de la carne, exhiben con orgullo la textura de los vegetales, legumbres y cereales seleccionados. Entre las más originales están la Porto Burger (medallón de hongos y cereales con mozzarella de coco, mayonesa de trufa, pickles de cebolla morada y espinaca orgánica en pan brioche), la Chicken Plant Burger (medallón símil pollo a base de tofu orgánico y cereales, con mozzarella de coco, aderezo de ají amarillo y maní, tomate, cebolla morada y lechuga en pan brioche) o la nueva Avocado Plant Burger (medallón a base de cereales, legumbres y soja texturizada, abundante puré de palta, mozzarella de coco, tomate, cebolla morada y mayonesa de chipotle en pan brioche). También ofrecen hot dog con salchicha tipo alemana, choripán, nachos, tacos, pastelería orgánica y helados plant based en exóticos sabores, como el de palta con matcha y lima.

The Pizza Only True Love

Sobre el boulevard Caseros, The Pizza Only True Love ofrece grandes versiones sin proteína animal.

También en el Boulevard Caseros, he aquí una propuesta diferente de pizzas gourmet, elaboradas con masa madre a partir de harinas orgánicas e ingredientes nobles. El resultado son combinaciones tradicionales y otras más innovadoras. Ideadas por el chef David Gdansky, estas pizzas de tamaño personal buscan presentar un plato de alta gastronomía pero sobre una delicada masa, así como alternativas para todos los paladares con impronta de raíces italianas. Para los veganos se destaca la Vegan Margherita, un clásico de la carta con tomate italiano, albahaca fresca, aceite de oliva y queso casero tipo mozzarella a base de tofu. El queso se elabora allí mismo, partiendo de tofu procesado con levadura nutricional, jugo de limón, aceite de oliva, sal marina, fécula de mandioca y puré de papa; preparación que luego pasa por un proceso de cocción hasta lograr la textura del queso. La masa es crocante, bien cocida y con muchos alvéolos en sus bordes. También encontramos la Vegan Caju Cheese con tomate italiano, queso a base de castañas de cajú, parmesano vegano, kale, hongos y palta.

