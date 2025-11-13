6 beneficios destacados para aprovechar cada semana
Club LA NACION acerca las marcas referentes al mejor precio
- 4 minutos de lectura'
Las marcas más elegidas del mercado se unen a Club LA NACION para ofrecerte beneficios que no podés dejar pasar. Supermercado, combustible, moda, helados, viajes y entretenimiento: los grandes “tanques” del consumo cotidiano presentan propuestas imperdibles para aprovechar y disfrutar más, todos los días.
Carrefour
- Sitio web: www.carrefour.com.ar
- Beneficio: 15% en tiendas Carrefour Hiper, Market y Express y en carrefour.com.ar todos los lunes
- El dato: Carrefour cuenta con entrega a domicilio en todo el país, lo que permite hacer tus compras sin moverte de casa
Carrefour te acompaña para que hacer las compras sea más fácil y cómodo, tanto en sus tiendas como desde la web. Podés encontrar desde productos frescos y tentaciones dulces hasta artículos para el hogar, todo pensado para simplificar la rutina, disfrutar en familia o recibir a los amigos. Cada compra es una forma de ahorrar sin resignar calidad.
YPF
- Sitio web: www.ypf.com
- Beneficio: 30% sobre lubricante sintético en Boxes y 15% en YPF Full todos los días y 10% en la carga de Infinia pagando con dinero en cuenta de sábado a lunes, siempre a través de app YPF
- El dato: YPF Full ofrece la mejor variedad en comida rápida, golosinas y bebidas
Con una red de más de 1600 estaciones en todo el país, YPF es parte del paisaje argentino y de la historia de quienes disfrutan viajar por ruta. Desde hace más de un siglo impulsa el movimiento con combustibles de alta calidad y un servicio que combina innovación, tecnología y cercanía. Una marca que acompaña cada trayecto, de las grandes ciudades a los pueblos más pequeños.
Puma
- Sitio web: ar.puma.com
- Beneficio: 20% en compra online todos los días
- El dato: las colecciones de Hello Kitty, Harry Potter y Las tortugas ninja seducen a los más chicos.
Con más de siete décadas de historia, Puma se consolidó como una de las marcas deportivas más reconocidas del mundo, combinando innovación, diseño y rendimiento en cada producto. Su catálogo online ofrece indumentaria, calzado y accesorios para mujeres, hombres y niños, con líneas que van desde el uso cotidiano hasta colecciones específicas para running, fútbol o básquet.
Freddo
- Sitio web: ar.freddo.com
- Beneficio: 2x1 en cucuruchos de lunes a viernes, 35% en kilo de helado los miércoles y 20% todos los días
- El dato: imperdibles las nuevas tabletas heladas cubiertas por una capa crujiente de chocolate blanco y rellenas con pistacho y frambuesa
Con más de medio siglo de historia y superando las 120 sucursales en todo el país, Freddo es sinónimo de helado argentino y un verdadero ícono del sabor local. Reconocido por su clásico dulce de leche, que ofrece en cuatro irresistibles versiones, combina tradición e innovación en un proceso de elaboración que asegura una textura cremosa y una calidad inconfundible.
Flybondi
- Sitio web: www.flybondi.com/ar
- Beneficio: 20% en vuelos de cabotaje y a San Pablo (hasta el 29.11) todos los días
- El dato: para el verano 2026, la empresa planea sumar 10 aviones a su flota
Flybondi mantiene las tarifas más bajas del mercado gracias a un modelo simple y eficiente: opera con una flota de un solo tipo de avión, ofrece una clase única sin distinción de asientos y permite personalizar cada viaje, eligiendo si sumar equipaje, comida o asiento. A través de su web oficial gestiona todas sus ventas online y continúa ampliando su red de destinos nacionales, que hoy incluye ciudades como Bariloche, Córdoba, Mendoza, Salta, Ushuaia y El Calafate.
Cinemark Hoyts
- Sitio web: www.cinemarkhoyts.com.ar
- Beneficio: 2x1 en compra online y presencial de entradas seleccionadas en Cinemark y Hoyts
- El dato: su plataforma online permite consultar horarios, y comprar entradas a todos los formatos de forma rápida y sencilla
Con presencia en las principales ciudades del país, Cinemark Hoyts ofrece una experiencia cinematográfica de primer nivel: salas con tecnología 2D, 3D y XD, butacas reclinables, sonido envolvente y una variada cartelera que combina los últimos estrenos de Hollywood con producciones nacionales.
