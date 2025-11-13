6 beneficios destacados para aprovechar cada semana

Las marcas más elegidas del mercado se unen a Club LA NACION para ofrecerte beneficios que no podés dejar pasar. Supermercado, combustible, moda, helados, viajes y entretenimiento: los grandes “tanques” del consumo cotidiano presentan propuestas imperdibles para aprovechar y disfrutar más, todos los días.

Carrefour

Cada lunes, Carrefour simplifica tus compras semanales Dave Ova

Sitio web: www.carrefour.com.ar

www.carrefour.com.ar Beneficio: 15% en tiendas Carrefour Hiper, Market y Express y en carrefour.com.ar todos los lunes

15% en tiendas Carrefour Hiper, Market y Express y en carrefour.com.ar todos los lunes El dato: Carrefour cuenta con entrega a domicilio en todo el país, lo que permite hacer tus compras sin moverte de casa

Carrefour te acompaña para que hacer las compras sea más fácil y cómodo, tanto en sus tiendas como desde la web. Podés encontrar desde productos frescos y tentaciones dulces hasta artículos para el hogar, todo pensado para simplificar la rutina, disfrutar en familia o recibir a los amigos. Cada compra es una forma de ahorrar sin resignar calidad.

YPF

¿Necesitás cambiar tu lubricante? En YPF encontrás el mejor servicio

Con una red de más de 1600 estaciones en todo el país, YPF es parte del paisaje argentino y de la historia de quienes disfrutan viajar por ruta. Desde hace más de un siglo impulsa el movimiento con combustibles de alta calidad y un servicio que combina innovación, tecnología y cercanía. Una marca que acompaña cada trayecto, de las grandes ciudades a los pueblos más pequeños.

Puma

Puma equipa el rendimiento deportivo con calidad y tendencia

Sitio web: ar.puma.com

ar.puma.com Beneficio: 20% en compra online todos los días

20% en compra todos los días El dato: las colecciones de Hello Kitty, Harry Potter y Las tortugas ninja seducen a los más chicos.

Con más de siete décadas de historia, Puma se consolidó como una de las marcas deportivas más reconocidas del mundo, combinando innovación, diseño y rendimiento en cada producto. Su catálogo online ofrece indumentaria, calzado y accesorios para mujeres, hombres y niños, con líneas que van desde el uso cotidiano hasta colecciones específicas para running, fútbol o básquet.

Freddo

En toda temporada, un helado siempre es un gran plan

Con más de medio siglo de historia y superando las 120 sucursales en todo el país, Freddo es sinónimo de helado argentino y un verdadero ícono del sabor local. Reconocido por su clásico dulce de leche, que ofrece en cuatro irresistibles versiones, combina tradición e innovación en un proceso de elaboración que asegura una textura cremosa y una calidad inconfundible.

Flybondi

Flybondi viaja a todo el país y también a San Pablo, Brasil

Flybondi mantiene las tarifas más bajas del mercado gracias a un modelo simple y eficiente: opera con una flota de un solo tipo de avión, ofrece una clase única sin distinción de asientos y permite personalizar cada viaje, eligiendo si sumar equipaje, comida o asiento. A través de su web oficial gestiona todas sus ventas online y continúa ampliando su red de destinos nacionales, que hoy incluye ciudades como Bariloche, Córdoba, Mendoza, Salta, Ushuaia y El Calafate.

Cinemark Hoyts

Cinemark y Hoyts proponen salas con diferentes comodidades y los mejores estrenos

Sitio web: www.cinemarkhoyts.com.ar

www.cinemarkhoyts.com.ar Beneficio: 2x1 en compra online y presencial de entradas seleccionadas en Cinemark y Hoyts

2x1 en compra y presencial de entradas seleccionadas en Cinemark y Hoyts El dato: su plataforma online permite consultar horarios, y comprar entradas a todos los formatos de forma rápida y sencilla

Con presencia en las principales ciudades del país, Cinemark Hoyts ofrece una experiencia cinematográfica de primer nivel: salas con tecnología 2D, 3D y XD, butacas reclinables, sonido envolvente y una variada cartelera que combina los últimos estrenos de Hollywood con producciones nacionales.

