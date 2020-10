Una persona del edificio dejó un desaseado elemento en un espacio común y un vecino la recriminó a través de un contundente cartel Fuente: Archivo

A veces tener vecinos es una bendición.Muchas otras, todo lo contrario. Los problemas que pueden surgir entre quienes viven en el mismo edificio o comparten un complejo de viviendas pueden ser múltiples y variados. Y también, bastante desagradables, como el que ocurrió en una vecindad española, donde una vecina dejó un elemento sin limpiar en un espacio común, y recibió una dura reprimenda por escrito, que se volvió viral.

La cuenta de Twitter española @líosdevecinos se dedica a recoger y dejar constancia de los "líos, broncas y curiosidades de comunidades de vecinos", como dice su perfil. En ella, habitantes de todo tipo de vecindarios y consorcios envían imágenes que pueden contribuir a la vasta historia de los conflictos entre vecinos.

Este lugar en la red de redes, que tiene casi 30.000 seguidores, se especializa en retratar los carteles que algún vecino indignado le deja a otro.

El cartel, tal como fue suibido a Twitter por la cuenta Líos de vecinos Crédito: Twitter

En esta cuenta de Líos de vecinos, uno de estos carteles se volvió viral por el tono en el que está escrito, y también por el hecho escatológico que retrata. La foto del cartel que se viralizó desde el pasado martes fue presentada con la leyenda: "Un vecindario que es puro glamour...". Una leyenda, como se verá, cargada de ironía.

En el escrito, uno de los vecinos se queja de un descuido desagradable de quien, aparentemente es una vecina del complejo. "Agradeceríamos a la cerda del edificio que la próxima vez que se c... encima se deshaga de sus bragas y excrementos en su casa y que no los tire al patio", señala el texto.

La foto junto al cartel escrito por el vecino se viralizaron pronto en redes sociales Crédito: Twitter

El cartel está acompañado por una foto que no deja nada a la imaginación, ya que es la expresión gráfica de lo que se queja el vecino en su breve y contundente testimonio.

Y como si la comunidad donde la mujer dejó su prenda en el suelo del patio no fuera suficiente, se sumó a la discusión la comunidad tuitera, al dejar sus comentarios sobre el hecho. Muchos de los usuarios, más que en la foto, hicieron foco en las terribles faltas de ortografía del autor del texto. "¡Hace daño a los ojos tanto las bragas como el cartel!", escribió un usuario.

Otros, optaron por tomarse el caso con humor. "C... querría abonar las plantas", señaló una de las usuarias de la red. En tanto, otra agregó: "La chavala no aguantó, eso le puede pasar a cualquiera". "¡Qué asco!", sentenció directamente otro de los usuarios y otra se preguntó porqué, a pesar de tratarse de bragas, se hablaba de "una cerda" y no de "un cerdo".