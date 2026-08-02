Abigail Waldman, dermatóloga de Harvard: “Si no tienes piel grasa, lavarte solo con agua tibia también puede funcionar”

Con el objetivo de mantener la piel sana, la doctora Abigail Waldman, dermatóloga del Hospital Brigham and Women’s, afiliado a Harvard, aseguró que lavarse con agua tibia puede ser suficiente para aquellos que no tengan la piel grasa. Además, explicó cuáles son las claves y hábitos que cualquiera puede aplicar para mejorar el aspecto del rostro.

Los tres pasos para mantener una piel saludable, según la experta de Harvard

Con la edad, el daño solar se manifiesta principalmente en la cara y el cuello a través de piel seca, arrugas y manchas. Sin embargo, la doctora Waldman afirma que parte de ese daño que ocurrió en el pasado puede revertirse si se adopta una rutina diaria de cuidado para tratar los problemas existentes y proteger a futuro.

La dermatóloga dio consejos para mantener la piel sana en la rutina diaria Freepik

En un artículo publicado en la página de salud de Harvard, la especialista dijo que no es necesario seguir un protocolo complicado. Para muchas personas, principalmente para quienes no tienen la piel grasa, basta con seguir los siguientes tres pasos todos los días:

Lavar

Hidratar

Aplicar protector solar

En caso de que se quiera agregar al proceso un producto que mejore la apariencia, Waldman recomienda utilizar una loción o crema que contenga un retinoide, es decir, un compuesto derivado de la vitamina A que ayuda a aumentar el colágeno para fortalecer la piel y mejorar la elasticidad.

La dermatóloga añadió que no es necesario gastar en productos especializados de alto costo. La aplicación regular de cremas o lociones antiedad de venta libre que contengan retinol como ingrediente principal puede mejorar la apariencia de las arrugas, disminuir las manchas solares y dejar una mejor textura ante los efectos del envejecimiento.

Cómo lavarse la cara correctamente, según la dermatóloga de Harvard

Dado que el primer paso es lavar el rostro y el cuello, la doctora Waldman recomienda hacerlo dos veces al día, al levantarse y antes de acostarse. A menos que se tenga la piel seca, en cuyo caso lo mejor es hacerlo solo una vez, preferiblemente por la noche para dormir con la cara limpia.

La especialista recomendó no utilizar ninguno de los siguientes productos:

Jabón en barra común , ya que elimina la capa externa de la piel y dificulta la retención de humedad, lo que puede provocar resequedad .

, ya que elimina la capa externa de la piel y dificulta la retención de humedad, lo que puede provocar . Limpiadores que contengan sulfatos o que sean espumantes, ya que también tienden a resecar.

o que sean espumantes, ya que también tienden a resecar. Exfoliantes faciales con partículas pequeñas, ya que pueden irritar la piel.

En cambio, su consejo es elegir un producto etiquetado como limpiador suave para piel sensible y aplicar una pequeña cantidad sobre el rostro y el cuello húmedos durante unos 20 segundos y luego enjuagar. Quienes no tienen la piel grasa podrían incluso solo lavarse con agua tibia.

Cómo hidratar la piel correctamente según los consejos de la dermatóloga

El siguiente paso después de lavarse la cara es aplicar una loción o crema hidratante cuando la piel aún esté húmeda. Las personas con piel grasa deberían omitir este paso.

Lavarse el rostro es el primer paso para mantener una piel sana Freepik

La importancia de la hidratación, explicó la doctora Waldman, es que crea una barrera protectora para evitar que la humedad se escape y entren sustancias extrañas. Para hacerlo de la manera correcta, estos son sus consejos:

Aplicar una pequeña cantidad en todo el rostro y el cuello y masajear hasta que se complete la absorción.

y masajear hasta que se complete la absorción. Elegir una loción o crema que contenga menos de 10 ingredientes o que esté etiquetada para pieles sensibles.

que contenga menos de 10 ingredientes o que esté etiquetada para pieles sensibles. Los ingredientes que sí deben estar presentes son el ácido hialurónico, la niacinamida, el ácido glicólico y el escualeno, que ayudan a mantener la piel hidratada.

Las personas que tienen manchas oscuras pueden optar por productos que incluyan vitamina C y ácido azelaico.

La importancia de aplicar protector solar todos los días

El último paso de una rutina de protección diaria es aplicar protector solar en la cara, especialmente debajo de los ojos, así como en todo el cuello y las orejas. La importancia no es solo proteger contra el cáncer de piel y los efectos del envejecimiento, sino prevenir las manchas y evitar que las existentes empeoren.

La experta recomiendan usar protector solar con un FPS de al menos 30

La dermatóloga Waldman recomienda utilizar un producto con un factor de protector solar (FPS) de al menos 30 y evitar las presentaciones en aerosol, ya que contienen alcohol y pueden causar quemaduras. Para mayor eficacia, aconseja elegir alguno con hidratante incorporado.

Finalmente, Waldman dijo que si se va a pasar tiempo al aire libre durante un período prolongado, se debe reaplicar protector solar cada dos horas.