Abrió la heladera y encontró algo en el brócoli que lo dejó en shock: “Un gran riesgo”

La historia de un hombre que abrió la heladera para sacar comida y encontró una “sorpresa” dentro de las verduras se volvió viral rápidamente en las redes sociales.

Se trata de Neville Linton, quien vive en Stourbridge, West Midlands, y es el protagonista de este hecho. El hombre fue a buscar los alimentos que necesitaba y entre ellos decidió comprar verduras en un supermercado de bajo costo, según lo dijo el medio SWNS.

Cuando llegó a su casa guardó sus compras en la heladera pero tres días después, cuando iba a cocinar, fue a buscar el brócoli y encontró una serpiente cuando fue a retirarle el tallo.

La serpiente de escalera ingresó en el brócoli (Imagen: Donovan Linton/SWNS)

“Fue bastante aterrador, no soy bueno con las serpientes”, le contó el hombre a medios locales. Ante esto, el afectado fue hasta el supermercado a hacer el reclamo pero, según relató, no le creyeron. Lo que no sabían era que él llevaba la prueba en sus manos.

”Es una suerte que no dejé el brócoli en la cocina o habría estado suelta en la casa. Eso habría sido un gran riesgo para nosotros porque tenemos dos personas vulnerables viviendo aquí”, agregó.

Neville Linton, a la derecha, y su hijo Donovan SNDW

Según los expertos, se trataría de una serpiente de escalera que no es venenosa y es inofensiva. Después de todo, el supermercado le ofreció una compensación económica que fue rechazada por Neville, debido a que consideraba que no era lo suficiente.

El Tiempo (Colombia)