Cansancio constante: la vitamina clave que le falta a cada vez más argentinos y cómo recuperarla

La fatiga constante y los trastornos del sueño afectan hoy el rendimiento diario de una gran parte de la población adulta en la Argentina. La ciencia identifica un elemento determinante para revertir este agotamiento físico y regular los ciclos biológicos naturales. Según datos precisos del Instituto Nacional de Salud (NIH) de los Estados Unidos, este nutriente influye de manera directa en el descanso y en la recuperación energética del organismo.

La falta de Vitamina B12 puede traer diversos problemas Istock

La incorporación de la vitamina B12 en la rutina nocturna favorece la calidad del sueño. Diversos estudios científicos respaldan la capacidad de este componente para intervenir en la regulación del ritmo circadiano. Este proceso biológico interno dicta los ciclos de vigilia y descanso del cuerpo humano. Su presencia resulta indispensable para la síntesis de melatonina, una hormona que prepara al organismo para dormir y asegura un reposo profundo y reparador. Consumirla por la noche maximiza estos beneficios y facilita una transición natural hacia el sueño profundo.

La sensación persistente de falta de energía suele atribuirse al estrés o a la reducción de horas de cama, pero la realidad médica indica otra causa frecuente. La deficiencia de nutrientes específicos impide al cuerpo funcionar con normalidad. Una dieta desequilibrada o problemas de absorción derivan en cuadros de agotamiento físico y mental. El organismo manifiesta esta carencia mediante debilidad muscular y dificultad para concentrarse. Identificar este déficit representa el primer paso para recuperar la vitalidad perdida en el día a día.

El NIH destaca el rol protagónico de este compuesto en múltiples procesos fisiológicos. Su acción resulta crítica para el mantenimiento de un sistema nervioso saludable. La vitamina participa de forma activa en la formación de glóbulos rojos, una función que previene la aparición de la anemia megaloblástica. Esta condición provoca cansancio extremo y debilidad generalizada en el paciente. El nutriente interviene también en la síntesis del ADN. Este material genético presente en todas las células requiere niveles óptimos de B12 para el crecimiento y la reparación celular adecuada.

El cansancio puede ser señal de que te falta vitamina B12. Fuente: Freepik

Las investigaciones validan la importancia de este componente para la función cognitiva. Mantener niveles adecuados protege al cerebro contra el deterioro. Su presencia ayuda a prevenir trastornos neurológicos y favorece la agilidad mental en adultos. La carencia prolongada de este elemento afecta la memoria y la capacidad de procesamiento de información. El cerebro depende de este suministro para mantener sus conexiones neuronales en estado óptimo y garantizar un rendimiento intelectual sostenido durante la jornada laboral o académica.

El corazón y las arterias también disfrutan de los efectos de una ingesta correcta. La vitamina B12 colabora en la reducción de los niveles de homocisteína en la sangre. El exceso de este aminoácido se asocia con un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. Controlar su concentración en el torrente sanguíneo contribuye a la salud cardiovascular a largo plazo. El metabolismo energético también depende de este proceso, ya que el cuerpo convierte los nutrientes en combustible utilizable de manera más eficiente gracias a su intervención.

La vitamina B12 presente en el yogur griego es un micronutriente esencial que funciona como catalizador en los procesos energéticos del cuerpo humano Freepik

Los alimentos de origen animal concentran las mayores cantidades de este recurso natural. Carnes, pescados, huevos y lácteos aportan las dosis necesarias para un adulto promedio. No obstante, ciertas personas enfrentan dificultades fisiológicas para asimilar el componente. Esta barrera impide aprovechar los beneficios de la ingesta dietaria habitual. En esos casos particulares, los especialistas sugieren evaluar la suplementación bajo supervisión médica para evitar déficits crónicos y recuperar el bienestar.