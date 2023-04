Actividad paranormal: se le rompió una taza en la oficina y cuando vio las cámaras quedó paralizado

escuchar

En Twitter se volvió viral el video de un joven que mientras trabajaba en la oficina, a altas horas de la noche, presencia una supuesta actividad paranormal. El clip sorprendió a varios usuarios, quienes también se asustaron con las imágenes.

David Pineda, un profesional en el área de la ciencia y tecnología, fue quien compartió esta grabación. En su publicación aseguró que ver el video le da escalofríos, pero que no le encuentra sentido a lo que pudo ocurrir en ese momento.”Los que me conocen saben que no creo ni en lo que me como, pero me pegaron el susto de mi vida”, aseguró.

La supuesta actividad paranormal en la oficina

En las imágenes se puede ver que el joven estaba sentado en su oficina trabajando, cuando de repente se cae una taza que estaba encima del escritorio. Además, se evidencia que el joven queda desconcertado por un momento y luego trae una escoba y un recogedor para recoger el pocillo roto.

Asimismo, se puede ver que cuando está recogiendo la taza del piso, corre una de las sillas para poder limpiar mejor. Pero, esta se mueve sola a su posición original, algo que termina por asustar aún más al joven. En otro comentario, indicó que esto ocurrió en la sede principal de Cipsela, en el barrio Prado Centro de Medellín.

Esta es una casa que tiene casi un siglo de antigüedad y aseguró que antes le habían contado historias paranormales del lugar, pero no creía en ellas. Hasta el momento, este video acumuló más de 31,3 mil reproducciones y cientos de comentarios de los usuarios, los cuales afirmaron que hubieran salido corriendo con esa situación.

El joven quedó en shock cuando vio las cámaras Twitter

“¡Con ese susto hermano yo creo que si hay que empezar a creer en algo!”, “Una vela, agua bendita y una oración”, “Acumulación de una energía en esta zona”, “trabajando solo obvio no está”, se lee en los mensajes.

El Tiempo (Colombia)