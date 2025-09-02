Adiós al sello en los pasaportes en 29 países: todo lo que los viajeros necesitan saber

Una de las tradiciones que más divertía a los viajeros era la de marcar un nuevo sello en los pasaportes al ingresar en un país. Sin embargo, debido a las actualizaciones tecnológicas en los sistemas fronterizos alrededor del mundo, esto poco a poco dejará de existir: 29 países de la Unión Europea (UE) anunciaron que dejarán de utilizarlo a partir de octubre de este año.

Tal como indicó el sitio especializado Travel Leisure, los gobiernos europeos que avanzan con esta medida pondrán en marcha un nuevo Sistema de Entrada/Salida (SEE) de forma gradual partir del próximo 12 de octubre, con una implementación completa prevista para el 10 de abril de 2026.

Esta autorización electrónica funciona como un sistema informático automatizado para el registro de terceros que ingresen al país para una estancia corta. Esta nueva política -que está destinada a modernizar las fronteras- recopilará los datos que figuran en los documentos de los viajeros, la fecha y el lugar de cada entrada y salida, una imagen facial y las huellas dactilares.

Los sellos en los pasaportes eran una tradición para los viajeros. Sofía López Mañán

No son los primeros en avanzar en esta dirección. En enero, Reino Unido implementó su propia tarifa de autorización electrónica de viaje (ETA), que ahora es obligatoria para la mayoría de los viajeros que llegan al país. Este trámite funciona como una especie de visa que se tramita de forma online y se aprueba de la misma forma.

Incluso la Argentina implementó este sistema en 2022. En ese entonces, el Ministerio del Interior anunció la eliminación de los sellos estampados en papel tanto al ingreso como al egreso del país para hacer “más rápido y sencillo” el trámite. Asimismo, en su momento destacaron que la modificación también representaba un impacto en el medio ambiente, ya que elimina la necesidad de uso de más papel y también contribuye a reducción de costos para el Estado.

Australia, Hong Kong y Singapur, por ejemplo, dejaron de emitir sellos en el pasaporte en 2012, según ABC News. Incluso Estados Unidos comenzó a eliminar gradualmente el uso de sellos físicos, según la Universidad de Harvard.

Tal como advirtió el medio especializado, es importante recordar que nunca hay que poner un sello de recuerdo en los pasaportes oficiales que no esté autorizado por funcionarios oficiales. “Solo los funcionarios autorizados de países extranjeros pueden colocar sellos, hacer anotaciones o adiciones”, explicaron.

El objetivo de estas modificaciones es simplificar el sistema de los aeropuertos. GViercovich

Los países en los que se dejará de usar el sello en los pasaportes

Esta es la lista completa de países donde se implementará la EEE de forma gradual: