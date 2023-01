Cómo fue el debut de Nicolás Magaldi en América: temas picantes, perlitas en vivo y el regreso de Eliana Guercio a la TV

escuchar

Año nuevo, programas nuevos: este 2023, la grilla televisiva de América se renueva por completo con opciones nuevas y para todos los gustos. El primero en debutar fue Nicolás Magaldi, que se suma al canal con Epa!, un ciclo que intentará liderar las mañanas con actualidad, chimentos, móviles en vivo y la mejor cocina.

A las 11 en punto y con los acordes de “El Salmón”, de Andrés Calamaro, el conductor hizo su entrada triunfal. “Bienvenidos a EPA! 2023. ¡Feliz año nuevo!”, dijo Magaldi, enfundado en un traje oscuro al que descontracturó con remera blanca y zapatillas al tono. “ ¡Qué lindo lugar, miren lo que es esta escenografía! En esta mesa y en este living vamos a tener toda la información que necesitás ”, agregó entusiasmado mientras recorría todo el estudio.

Nicolás Magaldi desembarcó en las mañanas Prensa América TV

Con una escenografía bien colorida, la propuesta ofrece distintos espacios que serán clave a la hora de abordar los distintos temas. Mientras que la mesa estará destinada para la información más dura y los móviles en vivo, el living estará reservado para los temas más relajados como los del mundo del espectáculo. “Quiero recibir a este equipo porque no estoy solo”, anunció el conductor antes de presentar a quienes lo acompañaran en este nuevo desafío.

Algunas de esas caras ya son conocidas dentro del canal, como es el caso de Diana Deglauy (que viene de ciclos como A la Tarde y Animales sueltos) y tendrá la misión de informarnos sobre la situación política y económica del país. Otro de los periodistas habitúes de la señal de Palermo es Daniel Ambrosino, quien al igual que durante sus años en Intrusos, Secretos verdaderos y, actualmente, el noticiero de América, se ocupará de revelar las novedades del mundo del espectáculo. “Es un placer comenzar el año con trabajo, con este nuevo programa maravilloso”, expresó el periodista, que ahora deberá poner el despertador mucho más temprano de lo habitual.

El equipo de EPA! Prensa América TV

Sin embargo, hay un nombre clave dentro de este panel que significó una gran sorpresa para todos los televidentes. Se trata de Eliana Guercio que, luego de vivir durante años en el exterior por la carrera de su marido -el arquero Sergio Romero-, regresó al país y ahora a la TV para retomar un poco esa profesión que dejó por amor. “Hace 15 años que no está en TV y eligió este programa para volver”, dijo Magaldi antes de que la exvedette haga su ingreso en un mono negro. “Gracias por la convocatoria. No dormí nada pero porque estuve preparando un programa importantísimo”, advirtió quien se ocupará de contar todas las novedades de la temporada en Mar del Plata y Villa Carlos Paz.

Sin embargo, no es la única que debuta en la pantalla de América. Santiago Albornoz, el chef más sexy de El Hotel de los Famosos, se cambió de pantalla para enseñar sus recetas más ricas y, sobre todo, económicas. “Vamos a cocinar rico, fácil y, sobre todo, te voy a cuidar el bolsillo”, dijo el cocinero que para este primer programa prometió hacer cuatro pizzas por el costo de una. Quien correrá detrás de las noticias en la calle será Renzo Goycochea, el movilero que se ha hecho conocido por su labor en canales vecinos como eltrece y Telefe.

Agenda cargada, debate y saludito sorpresa

El tema del día, ese que marcó la agenda del programa de hoy y que seguramente lo hará durante un mes, fue el inicio del juicio por la muerte de Fernando Báez Sosa. Con móviles en vivo desde Dolores, donde se está llevando a cabo el proceso, y desde Villa Gessell, lugar donde ocurrió el horroroso asesinato, Deglauy contó las últimas novedades del caso junto a invitados especiales.

Minutos después, Magaldi abandonó la mesa de noticias para pasar al living y empaparse del tema del momento: la guerra entre Cami Homs, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel. Tras ver un video donde un grupo de gente claramente apoya a la modelo y canta en contra de la artista pop, el debate llegó al estudio. “ Cami Homs bastante bien se está portando, bastante educada estuvo hasta acá. Mantuvo la compostura mucho mejor que lo que otro hubiera hecho ”, opinó Guercio defendiéndola como la mujer de futbolista que es.

Eliana Guercio plantó bandera a favor de Camila Homs Prensa América TV

Y mientras bromeaba con que necesitaría un programa entero para hablar de aquellas reacciones que tuvo en el pasado ante algunas mujeres que intentaron propasarse con su marido, la rubia dejó bien en claro su postura y desmintió que Homs esté usando esta situación para crecer profesionalmente: “Yo la veo muy bien plantada. Ella iba a trabajar de todas maneras, es una chica monísima”, agregó.

Quien se sumó desde Punta del Este para dar más detalles de lo acontecido en los festejos de Año Nuevo fue Gustavo Descalzi, que sorprendió al panel con una sorpresa: un saludo de Pampita, que por estas horas se encuentra en el país vecino descansando en familia. “Todos mis cariños y mis mejores deseos. La mejor de las ondas para ustedes”, dijo la modelo con su habitual sonrisa.

Las perlitas del debut

Luego de opinar y tomar una firme postura en el escándalo del momento, Guercio se mudó a la mesa principal para contar las novedades de la temporada teatral tanto en Mar del Plata como en Carlos Paz. Los primeros en desfilar por los móviles de ambos destinos turísticos, fueron Natalie Pérez y Pablo Rago, quienes están haciendo El divorcio en “La Feliz”.

“Che, que te vaya bárbaro... ¿Te la llevás toda, no?”, le dijo el actor a Magaldi, sorprendiéndolo al aire. Gracias a su experiencia liderando formatos en vivo, el conductor logró salir airoso de la situación: “Igual que vos, Pablito, qué querés que te diga”, lanzó haciendo reír al actor que a través de un “y bueno… ya era hora”, se excusó en sus 47 años de carrera.

Del mar, el móvil voló sin escalas hacia las sierras cordobesas, donde Pachu Peña y Rodrigo Noya presentaron Un plan perfecto para liderar la taquilla este verano. El recorrido siguió por las calles de la ciudad de la mano de Renzo, quien desde Constitución charló con la gente sobre los nuevos aumentos que azotan al transporte público. Y nuevamente las perlitas se apoderaron de la pantalla.

Al olvido del nombre del programa por parte del cronista, se sumó la mala puntería a la hora de elegir a sus entrevistados. “Es tan sencillo como Epa!”, lanzó Magaldi, mientras el periodista aprovechaba para relacionar el nombre del ciclo con el tema que debía presentar a continuación: “Epa, lo que aumento todo”, bromeó mientras le preguntaba a un hombre que estaba esperando un colectivo por su reacción al enterarse de la suba en el precio del boleto. “No me afectan porque tengo pase”, fue la respuesta que inmediatamente lo hizo ir en busca de otra opinión.

Sin embargo, tampoco tuvo suerte con su segundo entrevistado; un joven que ni estaba enterado de los aumentos ni tampoco iba a viajar, ya que estaba esperando a alguien. “Bueno, hoy no es mi día”, dijo el cronista apesadumbrado. Y cuando por fin parecía haber encontrado al hombre indicado para hablar del tema, la mala onda se apoderó del móvil. “No aumentó el colectivo todavía, no sé que querés saber”, le retrucó un inspector de colectivo argumentando que los aumentos estaban estipulados para regir a partir del día miércoles.

Tras volver al estudio, la mesa sumó a un nuevo integrante: el asesor de imagen Beni Catoira, que analizó todos los looks de los famosos para recibir el Año Nuevo. Sin embargo, el estilista se detuvo en uno en particular, ese que usó Leo Messi y que fue furor en las redes por su parecido a un pijama. Mientras Catoira confirmaba que ese conjunto costaba alrededor de 2000 euros, el conductor del ciclo intentó comprarlo online pero no tuvo suerte, ya que se encuentra agotado desde ayer.

La cocina, otro espacio fundamental dentro del magazine Prensa América TV

Antes de la gran despedida, Magaldi pasó por la cocina para ayudar al cocinero estrella con la receta del día: una rica pizza casera para disfrutar en familia. Mientras todo su equipo degustaba la preparación, el conductor cerró este primer programa con mucho agradecimiento. “Muchísimas, pero muchísimas gracias de todo corazón por habernos acompañado en este programa que te va a acompañar durante todos los días, por ahora durante el verano, pero confiamos que vamos a llegar a la puerta de tu casa. Como siempre les digo: sean felices, el resto son consecuencias. Los queremos mucho”, remató ante una ovación de todo el estudio.

