Alan Rickman: quién fue el actor de Harry Potter a quien Google le dedicó su doodle

escuchar

Google le dedica su doodle de hoy a Alan Rickman, en el 76º aniversario del nacimiento. De ese modo, busca conmemorar la trayectoria de este actor y director inglés, que se dedicó a esta profesión por cuarenta años y tuvo varios papeles de gran reconocimiento mundial. Lamentablemente, murió el 14 de enero de 2016 a causa de un cáncer de páncreas.

Las películas más icónicas de Alan Rickman

La fama de Rickman se elevó notablemente al interpretar a Severus Snape en la famosa saga de Harry Potter desde 2001 hasta 2011. Con su pelo oscuro y túnicas negras, se consolidó como uno de los personajes más emblemáticos de la película y uno de los más citados por los fanáticos de la serie de películas. De hecho, a pesar de ocupar un papel antagónico en la historia, se volvió una sensación internacional al ponerse en la piel del profesor de Hogwarts.

Otro film que marcó la larga carrera de Alan Rickman fue Duro de matar (1988), donde interpretó a Hans Gruber, la mente malvada de la película. Si bien este fue su primer trabajo en el cine, al día de hoy se lo puede considerar como uno de los villanos más icónicos que pasaron por la pantalla grande.

También recibió mucho cariño por su participación en la película Love, Actually (2003), que es considerada un clásico navideño en Inglaterra. Allí actuaron grandes personalidades británicas, como es el caso de Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Keira Knightley, entre otros.

Los primeros pasos de la carrera de Alan Rickman

Mas allá de su destacada trayectoria cinematográfica, Rickman tuvo un camino profesional más allá de la cámaras y, cuando terminó la escuela secundaria, estudió diseño gráfico en el Chelsea College of Art and Design y en el Royal College of Art. Después de graduarse, comenzó una empresa de diseño con amigos cercanos de la universidad, mientras participaba del club de teatro amateur Group Court.

Sin embargo, a los 26 años, Rickman dejó su compañía y decidió dedicarse seriamente a la actuación. En ese momento, ganó un lugar en RADA, una de las escuelas de actuación más prestigiosas del mundo.

Unos años más tarde, se unió a la Royal Shakespeare Company, donde apareció en obras teatrales como La Tempestad y Trabajos de amor perdidos. Además, alcanzó el oro en 1985 cuando interpretó al antihéroe Le Vicomte de Valmont en Les Liaisons Dangereuses (Las amistades peligrosas), una obra de Broadway que fue fundamental para su carrera. Después de obtener una nominación al Tony por su actuación, comenzó a recibir ofertas para actuar en películas y a televisión.

El éxito de Duro de matar llevó al actor a ocupar una serie de roles parecidos, como el papel que tuvo en Robin Hood: el príncipe de los ladrones. Además, su trayectoria profesional continuó a lo largo de la década de 1990, cuando participó en Juicio y Sentimiento (1995) y Rasputín (1996), por el cual recibió un Emmy y un Globo de Oro.

¿Por qué Google le dedicó un doodle a Alan Rickman?

Alan Rickman falleció en 2016

“A lo largo de su carrera, Rickman recibió numerosas nominaciones y premios como actor e incluso dirigió tres obras de teatro y dos películas. Es recordado por sus papeles icónicos en la pantalla, su filantropía y su naturaleza amable y sensible fuera de la pantalla”, señala Google en un comunicado al destacar al actor, quien ocupa este domingo un lugar central en el logo del buscador.

LA NACION

Temas DoodleAgenda