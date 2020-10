En una entrevista virtual en la que participó junto con Pharrell Williams, Rosalía señaló que la industria musical latina sigue reproduciendo prácticas desfavorables para la mujer y obstaculizando las carreras de las artistas Crédito: Rolling Stone USA

En una entrevista con la revista Billboard, Rosalía, la artista de 27 años, aseguró que en la industria de la música latina las mujeres siguen conviviendo con desventajas de género y señaló que "los algoritmos machistas" son una variable clave que favorece escenarios donde la desigualdad continúa siendo la norma.

"En una canción, por ejemplo, en la que participan varios hombres y una mujer, que es la que canta la mayor parte del tiempo, su nombre se suele poner en segundo o tercer lugar. Este orden genera que el algoritmo no la tenga en cuenta en las búsquedas por lo que representa un obstáculo para que sea escuchada por nuevos oyentes", aseguró la intérprete del disco El mal querer, que fusiona flamenco, música electrónica y ritmos urbanos.

El resultado, dijo, "será que a esa mujer le va resultar mucho más difícil alcanzar los mismos números y beneficios que los hombres que participaron del mismo tema". De acuerdo con sus fans, el ejemplo que utilizó Rosalía hace referencia a la canción "Relación", en la que si bien ella canta más que sus compañeros Daddy Yankee, Farruko y J Balvin, aparece cuarta en los créditos.

Las declaraciones de la cantante surgieron durante la entrevista virtual en la que participó con Pharrell Williams en el marco de la Semana Latina de la Música, organizada por Billboard. El creador del hit "Happy" apoyó las palabras de la catalana y dijo que las discográficas y las plataformas de streaming deben modificar las prácticas de desigualdad: "Su forma de hacer negocios no está colaborando con la responsabilidad de crear ambientes más amigables para las mujeres en la industria musical".

Rosalía quiso aclarar que su reclamo no significa que no se siente agradecida por el éxito de su carrera, pero aseguró que también hay muchas otras artistas mujeres que trabajan tanto como ella y que no logran visibilidad. En este sentido, advirtió que "debido a que no hay igualdad, las mujeres tienen que esforzarse mucho más que los hombres en demostrar que merecemos ciertos beneficios que para ellos son automáticos".

Por su parte, Pharrell sumó: "Es un momento importante para apoyar a las mujeres de la música latina. Sería maravilloso que todas las discográficas promocionen realmente a sus artistas femeninas", y concluyó que "lo más importante es el momento en el que firman el contrato donde se definen las condiciones".