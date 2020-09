María Inés Arán, especialista en ciencia de datos con impacto social, explicó como cada vez más ONG utilizan ese input para su funcionamiento Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

"Los sesgos, los desarrollos de algoritmos y las redes sociales como fuentes de información". Este fue el título del sexto panel del evento de "Smart Data", organizado por LA NACION. Mora Matassi, coordinadora del Center for Latinx Digital Media en la Universidad de Northwestern, habló de la conectividad y del "mundo digitalizado" en el que vivimos. Sin embargo, también hizo hincapié en los cuestionamientos que surgen por la "desconexión de la sociedad" que surge a partir de este contexto.

Con respecto a las redes sociales, aseguró que son entornos para los consumidores y que los jóvenes, en general, eligen leer noticias dentro de ellas. "Es un consumo incidental, no está buscado, y la noticia aparece sin una jerarquía", explicó en diálogo con Carla Quiroga, periodista del diario y moderadora del panel.

A la hora de describir las redes sociales del futuro, aseguró que es difícil hacer predicciones, porque "se tienen los sesgos del presente y hay un componente de aleatoriedad". Aún así, aseguró que tendrán un "bienestar digital" en el que las personas podrán decidir el tiempo que quieran para estar online. "Será un mundo conectado, pero con límites humanos", dijo.

En tanto, María Inés Arán, especialista en ciencia de datos con impacto social, habló de como las ONG están tomando cada vez más conciencia del uso de este tipo de información. "Los utilizan para el funcionamiento interno y para ser más eficientes", explicó. Mencionó a la Cruz Roja, que hace un uso intensivo de los datos. "Utiliza imágenes satelitales para predecir desastres naturales y así poder actuar antes de una inundación", explicó.

Para ella, la calidad de los datos es de suma importancia. "Hay que tener cuidado con las respuestas automáticas y las predicciones de las máquinas", dijo, y agregó que los algoritmos construyen conductas que hay que revisar. "Cada vez vamos a usar más cantidad de datos, con más proyectos que tiendan al bienestar social y medio ambiental", finalizó.

El algoritmo de Tik Tok

Edwin Rager, director de estrategia en Vutic, describió al algoritmo de Tik Tok como lo más importante de "su salsa". Esta red social, que tiene 800 millones de usuarios y está disponible en 75 países, funciona con un algoritmo de recomendación que, para el especialista, es lo que atrae a cada vez más personas.

Carla Quiroga (LA NACION) entrevistó a Edwin Rager, director de estrategia en Vutic, quien aseguró que Tik Tok "no es un caso aislado"

"Facilidad de creación de contenido corto y facilidad para compartir", aseguró y agregó que estas son las claves de la plataforma. Para él, esta red social sobrepasa a otras por su nivel de interacción y su velocidad de aprendizaje.

Con respecto a la puja entre Estados Unidos y China, Rager explicó que lo que quería el gobierno estadounidense era comprar ese algoritmo. La protección de los datos no es un tema menor en redes sociales, pero aseguró que una vez adentro "no hay manera de salir". "No hay una forma real de saber si los gobiernos toman datos de redes sociales", finalizó.

