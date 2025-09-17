America’s Got Talent: así fue la infartante actuación de la argentina que se ilusiona con llegar a la final y ganar un millón de dólares

La pareja de acrobacia aérea Circa Marea, conformada por la entrerriana Micaela Leitner, deslumbró a todos en la semifinal del famoso reality y ahora espera por un lugar en la última instancia del ciclo

“No apto para cardíacos”. Así se promocionaba en otros tiempos algún espectáculo cirsense donde el riesgo se presentaba como el componente principal. Y así fue exactamente el increíble show que montó en las instancias semifinales del programa America’s Got Talent el dúo de acrobacia aérea Sirca Marea, conformado por el chileno Matías Cienfugos y la argentina Micaela Leitner.

Un show para el infarto que, otra vez, como en las presentaciones anteriores, dejó atónito al riguroso jurado del ciclo y a las cientos de personas del público, que aplaudieron a rabiar y de pie la deslumbrante performance.

El dúo Sirca Marea en la semifinal de America's Got Talent

Pero esta vez hubo algo más. Al espectáculo de destrezas que tiene como base una plataforma ubicada a unos seis metros de altura desde la que la pareja hace todo tipo de saltos y en el que Micaela vuela por los aires para ser sujetada una y otra vez por Matías, de los tobillos o de las manos, le añadieron un elemento para hacerlo aún más difícil.

Los ojos vendados

Es que, en un momento del show, ambos parados en lo alto de la tarima, sacaron de algún lugar dos vendas negras y se cubrieron los ojos. Así, completamente a ciegas, hicieron buena parte del espectáculo acrobático, ante la incrédula mirada de los presentes.

La enorme ovación no tardó en llegar al finalizar el acto. “¡Santa María!“, gritó, azorado, Terry Crews, el conductor de America’s Got Talent, para dar paso a la devolución de los jurados. El primero en hablar fue Howie Mandel que, todavía en shock, comenzó diciendo ”OMG (Oh my god!)“. Y luego: ”Eso fue asombroso, dio miedo, fue increíble. Estoy contento de que hayan sobrevivido".

Con los ojos vendados, Matías y Micaela están a punto de hacer la parte de su performance más increíble y subyugante Captura AGT

Luego, el animador canadiense se dirigió al público televisivo, que es el que vota a los concursantes: “Si ustedes mandan a este dúo de vuelta a sus casas, entonces los que tienen las vendas en los ojos son ustedes”.

“Ustedes, chicos, hicieron esta vez su acto mejor, más sexy y más peligroso”, dijo, a su turno, Sofía Vergara. La actriz de origen colombiano, que volvió a mostrarse encantada con la pareja sudamericana.

Simon Cowell le pregunta al público de America's Got Talent qué les pareció la actuación de Sirca Marea y el público le responde con una tremenda ovación Captura AGT

Mel B. la tercera jueza también colmó a la pareja de elogios: “¡Qué voy a decir? Eso fue fuego, sin costuras, ¡increíble!“.

Finalmente, el más estricto de los jueces, Simon Cowell, arengó al público. Se dio vuelta y preguntó: “¿Ustedes qué piensan?“. Recibió como respuesta otra ovación. ”Eso fue absolutamente brillante", dijo luego, y añadió: “Realmente se merecen estar acá”.

“Asustado, pero feliz”

La pareja, de pie en el escenario, escuchaba las devoluciones con emoción y con gesto agradecid. Cuando Crew le preguntó a Matías cómo habían hecho para preparar ese acto de los ojos vendados, el chileno se sinceró: “Estuve asustado toda la semana, pero cuando en el acto agarré sus pies y sus manos, me sentí feliz. Asustado, pero feliz”.

Micaela Leitner tiene 32 años y es nacida en Paraná, Entre Ríos. Su pareja de Sirca Marea, Matías Cienfuegos, es también su marido, nació en Santiago de Chile y tiene 38 años. Ambos se dedican hace algunos años a esta disciplina aérea conocida como Cuadro Aéreo o Cuadro Fijo, o también, con el vocablo ruso Raamka.

Matías Cienfuegos y Micaela Leitner, emocionados tras las palabras del jurado el día en que se presentaron en los cuartos de final del ciclo gza. micaela

La pareja vivió en Europa, específicamente en Bélgica y Francia, donde perfeccionó su arte. En Bruselas, ellos trabajaron como acróbatas en los semáforos para poder solventarse la vida y sus entrenamientos. Luego, ingresaron en concursos cirsenses europeos donde lograron varias medallas por sus deslumbrantes show.

Cuando participaron en el Festival Mondial du Cirque de Demain fueron descubiertos por una cazadora de talentos de America’s Got Talent que, luego de buscarlos a través de las redes sociales, los contactó para que participaran del clásico reality estadounidense, que ya lleva 20 años en el aire de la cadena NBC.

Matías Cienfuegos y Micaela Leitner se jugaron este martes un lugar en la final de America's Got Talent gza. micaela

La pareja hizo primera audición en el programa en el mes de marzo, donde con su original y arriesgada performance supo conquistar al jurado, que los hizo pasar directamente a las instancias de cuartos de final del certamen de talentos.

En agosto, con un nuevo show, lograron pasar a semifinales del ciclo, donde, en la noche del martes, realizaron su impresionante actuación a ciegas.

La disciplina que practican Micaela y Matías se llama cuadro aéreo, pero en la Argentina se le dice Raamka ig @sirca.marea

Ahora, ellos dependen del voto del público para saber si llegan a la final, donde el ganador del ciclo recibe como premio un millón de dólares. Este mismo miércoles, en horas de la tarde, se sabrá la suerte de esta pareja, que ya conquistó la admiración de los millones de espectadores que tiene el famoso ciclo televisivo.

“Poco ensayo, mucha confianza”

Con respecto a esta última actuación, y más allá de la perfección del acto, en diálogo con LA NACION, Micaela Leitner había asegurado antes de la prentación que no habían tenido demasiado tiempo para ensayar.

Al respecto, la acróbata entrerriana expresó: “Esta última semana estaba super complicad que nosotros ensayemos, porque técnicament somos el acto más complicado a nivel montaje, porque dependems de un montón de gente que ponga el aprato en el aire, lo ancle al piso, que monte las luces, porque tenemos luces hasta desde abajo”.

Micaela Leitner, junto a su pareja Matías Cienfuegos, antes de hacer uno de los saltos más riesgosos de su presentación en AGT, en los cuartos de final Captura agt

“Ensayamos un par de días en Chile, para preparar un par de trucos nuevos y darle -añadía Micaela-. Vamos a presentar trucos nuevos que nunca hemos hecho, porque este programa nos obliga a sacar nuestras mejores versiones, para poder impresionar”.

Para concluir al hablar de este tema, pero sin revelar que iban a realizar su performance completament a ciegas, la artista entrerriana aseveraba: “Tuvimos poco ensayo pero mucha confianza y mucho trabajo mental. Lo nuestro es como un gimnasta que se prepara repasand mentalmente figuras y movimientos y confía que el día de la competencia vaya y pueda hacer perfectament lo que hace”.

Micaela Leitner junto a su marido Matías Cienfuegos están en una instancia definitoria de America's Got Talent, gracias a su talento para los cuadros aéreos captura america's got talent

En la misma charla, la entrerriana añadía que ellos debían también preparar su cuerpo para esta disciplina, ya que ellos funcionaban como “atletas de alto rendimiento, pero desde lo artístico”.

Por un pase a la final

Sirca Marea puede decir con orgullo que lo dio todo y más en el escenario de uno de los realities más famosos del mundo. Su desafío a la gravedad, esta vez, además, con los ojos vendados, dejó sin respiración a las millones de personas que seguramente contemplaron el espectáculo con una mezcla de asombro y susto.

Ahora solo resta esperar que Micaela y Matías obtengan su tan ansiado lugar en la final del ciclo, que se llevará a cabo el próximo 23 de septiembre, y en el que el ganador se alzará con un millón de dólares.

Micaela Leitner y Matías Cienfuegos se casaron en Chile en 2018 gza. micaela

En su charla con LA NACION, Micaela Leitner contaba las fantasías que le despertaba la posibilidad de ganar ese premio: “Nos encantaría tener una casa. Somos artistas de circo y vivimos en nuestra camioneta. Nos encantaría en algún momento tener casa, perro, un espacio de entrenamiento para que la gente pueda venir a aprender. Compartir con gente que quiera aprender a volar. GanarAmerica’s Got Talentsería un sueño realizado".