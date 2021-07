Ana Frank, Paulina Rubio y Showmatch. En Twitter: disculpas sin excusas y frivolidad sin complejos

El episodio de la canción de Paula Rubio y la foto de Ana Frank en Showmatch revela varias cosas dignas de ser mencionadas.

Lo primero es el poder de las redes sociales. Nadie antes, ni en el piso, ni los responsables de la coreografía ni el jurado, se dio cuenta de lo inapropiado que resultaba el hecho de que se ilustrara una canción pop con la imagen de la famosa niña holandesa, víctima del Holocausto. En cambio, la foto de la muchacha conocida como Jujuy, bailando y cantando en hot pants con la imagen enorme en blanco y negro de Ana detrás suyo hizo estallar a Twitter, la red más despierta para detectar ofensas, reales o imaginarias.

#SHOWMATCH USÓ A ANA FRANK Y HAY POLÉMICA | Para graficar la canción "Yo no soy esa mujer", que cantó Jujuy Jiménez, pusieron una foto de la niña cuya historia es un símbolo del Holocausto, y en la red destrozaron a @cuervotinelli. Mirá lo que pasó. 👇 https://t.co/VXkfQs5mth — Exitoína (@exitoina) July 24, 2021

La canción dice "yo no soy esa mujer / que no sale de casa" y mandan foto de Ana Frank. #AbranLasEscuelas y #EnseñenQuéFueElHolocauasto https://t.co/6wZjosu7Oh — Bernardo Erlich 🍋 (@berlich) July 24, 2021

Como siempre, la realidad tiene más matices que lo que sugería esa imagen. Para el número musical, se pensó en realzar la coreografía con una serie de fotos de mujeres “importantes”, sin demasiado hilo conductor. Gabriela Sabatini, Niní Marshall, Evita, María Elena Walsh, Mercedes Sosa, Madre Teresa, Oprah Winfrey. Por algún motivo, la serie incluyó a Ana Frank. La mala suerte fue que la letra incluía la expresión “yo no soy esa mujer que no sale de casa” y en el momento de la foto hablaba de “niña consentida”.

Responsables sin excusas

La coreógrafa del número, también en redes sociales, se hizo responsable sin excusas, y se disculpó sin usar el desgraciado latiguillo condicional “si alguien se sintió ofendido”. También lo hizo Sofía Jujuy, haciéndose eco de la responsable.

Sobre lo que ocurrió anoche con el cuadro “yo no soy esa mujer” …🙏🏼🖤 pic.twitter.com/HCkjQSCzB2 — Sofía Jujuy Jimenez (@sofijujuyok) July 24, 2021

Así, las dos personas más directamente involucradas reaccionaron con sensibilidad ante un error cometido. No vieron algo en su momento y cuando se lo mostraron, vieron. En cambio, el responsable máximo, el conductor y productor Marcelo Tinelli, en las redes sociales, se limitó a reproducir una carta del presidente de Hebraica que lo exculpaba.

Gracias al Presidente de la @hebraicaarg , Jonathan Lemcovich, por la carta que publicó en su facebook. Se las comparto. pic.twitter.com/aQMsTtmA2L — marcelo tinelli (@cuervotinelli) July 24, 2021

A Tinelli, otras entidades le mostraron la ofensa. No la vio, o no la quiso ver.

🔴Usar a Ana Frank como fondo de una canción de una mujer que se rehúsa a quedarse en la casa es llevar la banalización del Holocausto a una expresión extrema. Es un acto de humillación a las víctimas, a los sobrevivientes y a quienes elijen la dignidad humana como opción de vida — Centro Ana Frank AR (@centro_anafrank) July 24, 2021

Otras conclusiones que se pueden sacar del episodio están relacionadas con lo desigualmente distribuido que está el clima de ofensas y victimizaciones. En momentos en que se piensa que el uso del castellano puede ser ofensivo para las mujeres y que la determinación biológica es menos que nada, cuando se agrega un casillero en el DNI, pero la apertura no alcanza y siempre alguien termina ofendido, es llamativo que la más constatada y sistemática discriminación que ocurrió en el último siglo pase de largo ante tantas personas. Muchos se encargaron de refrescar lo que fue la Shoah, un intento de eliminar en su totalidad a los judíos de Europa que casi cumple su cometido.

Es notable que en la actualidad el antisemitismo rankee bajo en el listado de ofensas contemporáneas. Es cada vez más común la utilización de la palabra “judío” en términos despectivos, luego de algunos años en los cuales el antisemita no asumido se escudaba al criticar solamente a los “sionistas”. Parece algo generacional, como si el antisemitismo fuera una ofensa que registran los boomers, pero no los millennials.

Enfocarse en el mensaje

Otro tema interesante deriva de preguntarse a qué venía esa sucesión de fotos de mujeres enmarcando la canción de Paulina Rubio en el contexto de un programa de entretenimientos. Se ve allí la situación vergonzante de la frivolidad que no puede expresarse libremente y debe revestirse de algo “importante”. No hay nada de malo en que la televisión haga cantar una canción pop a una chica bonita que no puede entonar. Debemos sacudirnos de la necesidad de que el entretenimiento esté revestido de buenas intenciones y sea simplemente eso, entretenimiento. Que tampoco es algo tan fácil de realizar como para tratarlo como un arte menor. (Algo de eso mencionamos en esta misma columna dedicada a la olvidable entrega de los Oscar).

De esa distorsión en los objetivos en el número musical se llega al error de Ana Frank. Una coreógrafa deja de pensar en el baile, el brillo y la música para enfocarse en el “mensaje”. Como decían en el viejo Hollywood, si quiero mandar un mensaje, utilizo a la Western Union. Al fin y al cabo, la presencia de Ana Frank estaba tan descontextualizada de la canción como la de Mercedes Sosa o la Madre Teresa.

En todo caso, la inteligencia colectiva que funcionó fue la de Twitter. Siempre de manera un poco exagerada, siempre dramatizando de más, pero percibió algo que no era correcto y lo puso en evidencia.

Dice Tinelli que llamó a Ana Frank para pedirle disculpas. — Vlad (@b_ttos) July 24, 2021

En lo de Tinelli cantaban y bailaban con una foto de Ana Frank.

Cuando Mel Brooks hizo "Los Productores" nunca pensó que su sátira se iba a volver realidad. pic.twitter.com/Z3dWIN3pmH — Jose Uribe (@joseuribeok) July 24, 2021

Mañana Tinelli pone a Lali en el sótano del estudio haciendo cosplay de Ana Frank — Mortiferus (@Mortiferuss) July 24, 2021

Estoy extremadamente desaprovechado en la TV argentina. A cambio de un sueldo decente podría proponer que vistan a Pampita de oficial nazi para dar las devoluciones de cada baile. — L-Ncwajg (@julianelen) July 24, 2021

Y ahora debatamos los límites de las coreografías. pic.twitter.com/H3YfmDATwR — L-Ncwajg (@julianelen) July 24, 2021

"Para bailar esto es una bomba"



Pantalla de Showmatch: pic.twitter.com/7AN6djKnaA — Mulá (@QuijoteConserva) July 24, 2021

Twitter usó el humor para exponer la falta. Qué vuelva la frivolidad sin complejos.