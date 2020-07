Anita Pauls defendió a su hermano Gastón, quien defiende la teoría terraplanista

Anita Pauls relativizó el terraplanismo de su medio hermano, Gastón Pauls. Crédito: Captura Instagram

Anita Pauls volvió a dar cátedra hermandad al realizar enérgica defensa de su hermano, Gastón, en un tema bastante controversial. Hace un tiempo, el actor levantó la bandera la teoría terraplanista: "Yo no salí de la Tierra para ver si es redonda".

"(Fue) una invitación a preguntarse cosas que se dieron por hechas, que se enseñaron, como los próceres, como (Juan Manuel de) Rosas, como todas las cosas que se tienen héroes y cómo se contó la historia", ejemplificó la actriz durante una entrevista en el programa radial "Mitre Live".

Y prosiguió: "Más allá de si la Tierra es plana o redonda, me parece que la Tierra está en un momento tan tremendo que no importa cómo se vea. Tratemos de cuidar lo que hay adentro. No nos está funcionando la forma y conociéndolos a ellos va por ahí...".

La actriz de "Argentina, tierra de amor y venganza" continuó en esa línea y dijo: "Por algo somos veganos, por algo nos importa el medio ambiente y por algo la cuidamos. No me importa si la tierra es redonda o plana".

Asimismo, Anita Pauls contó que las declaraciones de Gastón tuvieron semejante repercusión que su madre, Mirta Busnelli , le consultó al respecto. "Mi mamá me pregunta si Gastón es terraplanista. Ponele que él piensa eso ¿y? Hacé tu vida. No va a modificar nada si la tierra es redonda o plana", opinó.