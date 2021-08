Antonela Roccuzzo. Las fotos exclusivas de sus primeros días en París junto a su familia

Desde que aterrizaron en París para hacer su propia revolución francesa, la familia de Lionel Messi (34) y Antonela Roccuzzo (33) está en la mira del mundo: un enjambre de paparazzi los sigue a sol y sombra, son tapa de todos los diarios y las redes sociales viralizan cada uno de sus movimientos en cuestión de segundos. Y, curiosamente, Antonela –su mujer, la novia de la adolescencia– despertó tanto interés en la prensa y en los hinchas del PSG como el propio futbolista. Acaso porque para la mayoría, la rosarina de bajo perfil (nunca dio una entrevista; siempre dijo un amable “no” ante los pedidos de ¡HOLA!), que ama a Lionel Messi desde antes que fuera crack y millonario y lo apoya incondicionalmente contra viento y marea, sigue siendo un enigma. Y, como ella sabe lo importante que es para la “Pulga” tener un frente interno compacto y en armonía para poder lucirse en el campo de juego, desde el mismo momento de su llegada optó por dejar atrás la nostalgia por los años felices en Barcelona y avanzar hacia el futuro francés con una sonrisa y una sucesión de guiños fashion que fueron bien recibidos en la cuna de la moda. Como cuando junto a sus tres hijos, Thiago (7), Mateo (5) y Ciro (3) acompañaron a Lionel a la presentación oficial ante la prensa en el estadio Parque de los Príncipes y, mientras que el futbolista y los chicos lucieron la camiseta del nuevo club, ella impactó con un look con los colores del PSG: top y pantalón blancos, un saco azul Francia y sandalias (de vértigo) doradas. O durante el primer paseo con sus hijos (custodiados por un guardaespaldas que no les perdía pisada), en el que vistió un look casual compuesto íntegramente por prendas de origen francés: remera Balmain, bandolera Louis Vuitton y zapatillas Dior. Respecto de su influencia sobre el mejor jugador del mundo, nada hace pensar que algo vaya a cambiar: Antonela seguirá funcionando como la inspiración, el refugio, la contención y quien garantiza la tranquilidad del hogar para el reposo del guerrero. Porque con ella Leo construyó una familia, potenció su carrera y eligió sus ojos para asomarse a mirar el mundo. Antonela lo dejó en claro a través de su cuenta de Instagram con cálidas palabras: siguen inamovibles su lealtad sin fisuras a su amor y su deseo de ir con él adonde el destino profesional lo lleve (“todos los cambios son difíciles al principio, pero juntos vamos a seguir escribiendo nuestra historia”). Entretanto, se prepara para volver a Barcelona por unos días para terminar con la mudanza familiar y evalúa hasta el último detalle el lujo, confort y funcionalidad de las posibles propiedades que podrían convertirse en su nuevo hogar, dulce hogar.

PARÍS FUE (Y SERÁ) UNA FIESTA

A una semana de haber llegado a París y tras su apurada marcha de Barcelona, los días comenzaron a organizarse para la familia Messi. Durante el primer partido de la liga, en el que el PSG se enfrentó con el Estrasburgo de Alsacia, el argentino –junto a los nuevos fichados por el club– pisaron la cancha con ilusión, y la primera mirada del ahora número 30 estuvo dirigida al palco en el que se encontraban su mujer y sus hijos, alentándolo como siempre. Antonela y los chicos, que compartieron grada con Neymar –con quien Leo intercambió confidencias cuando volvió del campo–, Ángel Di María y parte del equipo técnico, se mostraron perfectamente integrados al entorno. De hecho, el fin de semana toda la familia estuvo invitada al festejo de cumpleaños del español Ander Herrera (mediocampista del PSG), donde Messi ya actúo como uno más del team. Aunque por ahora están instalados en el lujoso hotel Le Royal Monceau, un fabuloso cinco estrellas ubicado a metros del Arco de Triunfo y de Champs Élysées, con treinta y dos habitaciones (tres son suites presidenciales), un spa de mil quinientos metros cuadrados, pileta, tres restaurantes y que fue totalmente renovado hace pocos años por el famoso diseñador francés Philippe Starck, Antonela y Leo buscan la que será su casa en París por los próximos dos o quizás tres años. Y lo hacen a través del programa Family Care: un grupo de especialistas se encarga de seleccionar las opciones que más se adaptan a las exigencias de los Messi que, básicamente, quieren algo similar a lo que tenían en Barcelona. “Una casa contemporánea con un estilo muy limpio, sin ningún trabajo por hacer, con un exterior y pileta”, explicó Antonin Thomas, responsable de alquileres de Daniel Féau. Es que la pareja necesita espacio no sólo para los hijos varones, sino también para Hulk, el dogo de Burdeos (de sesenta kilos) que es el mimado de los chicos. Entre las alternativas preelegidas se destaca una casa en Neuilly-sur-Seine, con más de ochocientos metros cuadrados y un gran parque. Tiene seis amplias suites, sala de fitness, sala de relajación, baño turco, pileta, departamento de servicio... También en Neuilly-sur-Seine les propusieron otra mansión, de más de mil trescientos metros cuadrados, entre cuyas comodidades destaca la casa de invitados, la bodega y el garaje para ocho vehículos. La tercera opción es en el centro de París, en el corazón del distrito XVI, cerca de las Villas La Roche y Jeanneret diseñadas por Le Corbusier, que es el área elegida por otros futbolistas como Zlatan Ibrahimovic o Thiago Silva. Allí les ofrecieron una casa en la que cada habitación se abre directamente al jardín y el comedor, los estudios y la suite principal, cada uno con sus terrazas, se dividen sucesivamente de arriba a abajo. Y, por último, cuentan con una alternativa bien diferente, alejada del centro de la ciudad: una casa moderna, construida en 2010, con salida al río Sena. Entre las instalaciones cabe enumerar la bodega, el gimnasio, la pileta con piso removible, la sala de cine y el estacionamiento para cuatro coches. Parece la menos viable, porque para llevar a los chicos al colegio Antonela tendrá que manejar un largo trayecto.

Con un jean que destacaba su cuidada figura (se entrena a diario), la rosarina no pasó inadvertida durante su caminata por la Ciudad Luz. Pierre Perusseau/Shutterstock

En una de las salidas a pie con mamá, Thiago, Mateo y Ciro compraron unos walkie talkie. Pierre Perusseau/Shutterstock

Para poder posar con sus tres hijos, la mujer de Messi le pidió al custodio que les puso el PSG que oficiara de fotógrafo. Pierre Perusseau/Shutterstock

El guardaespaldas asignado a la seguridad de la familia no se les despegó ni por un segundo. Pierre Perusseau/Shutterstock

El touch de su look que adoraron los hinchas del PSG: sus uñas en azul Klein. Pierre Perusseau/Shutterstock

Mamá y fotógrafa, Antonela retrató cada momento del paseo por la ciudad con Thiago, Mateo y Ciro. Pierre Perusseau/Shutterstock

El lunes 16, llevó a los chicos (los tres vestidos con short, remera y campera del PSG) a pasear. Pierre Perusseau/Shutterstock

En una de las salidas sin Leo, Anto llevó a los chicos al Aquarium de París, donde pudieron descubrir miles de peces e invertebrados de los mares de Francia, incluidos cincuenta tiburones. Pierre Perusseau/Shutterstock

Discreta, usa muy pocas alhajas, entre ellas, un collar de oro con los nombres de sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro. Pierre Perusseau/Shutterstock

Aunque es una de las WAGS más famosas del planeta, la mujer de Messi sigue apegada a su low profile y dedicada ciento por ciento a su familia. Pierre Perusseau/Shutterstock

La fachada del hotel Le Royal Monceau, un lujoso cinco estrellas en el que se hospedan los Messi hasta que elijan su nuevo hogar. Pierre Perusseau/Shutterstock

Leo, Anto y Thiago saludan a los fans desde una de las suites presidenciales del hotel. Ella captura el momento con su teléfono. REUTERS - X00380

Con termo, mate y un botinero Louis Vuitton, Lionel Messi vuelve al hotel tras el entrenamiento con su nuevo equipo. Pierre Perusseau/Shutterstock

Cuando pisó el campo de juego, antes del partido contra el Estrasburgo de Alsacia, el argentino recibió una verdadera ovación de un estadio repleto que coreó su nombre. Getty Images - Getty Images Europe

Lionel, su papá Jorge, Antonela y Neymar en un palco del estadio Parque de los Príncipes viendo al PSG en la primera fecha de la liga. Getty Images - Getty Images Europe

Entre los que no anotaron al festejo de cumpleaños de Ander Herrera estaban Ángel Di María, Leandro Paredes, Mauro Icardi (de boina), Neymar, Sergio Ramos, Marco Verratti y Keylor Navas. Pierre Perusseau/Shutterstock

En el look que Antonela eligió para esa ocasión destacaba su cartera Chanel color verde. Pierre Perusseau/Shutterstock

El último fin de semana, los Messi fueron invitados al cumpleaños del futbolista Ander Herrera, que celebró sus 32 con un brindis con sus compañeros de equipo. Pierre Perusseau/Shutterstock

La selfie de la pareja durante la primera comida romántica en París que Leo publicó en su cuenta de Instagram obtuvo seis millones de likes y más de cuarenta mil comentarios en menos de dos horas.

