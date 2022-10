escuchar

En Paso de Los Libres, provincia de Corrientes, la aparición de una rata en una heladería consternó a quienes son habitúes del lugar. Asociado a temas de índoles que le escapan a la bromatología o la higiene, estos animales suelen causar un rechazo general en la población y más cuando están emparentados a los locales gastronómicos o ventas de alimentos de consumo masivo.

En esta oportunidad, se viralizó un video en las redes sociales que muestra un gato ubicado en una silla. La sorpresa está sobre la pata de esa silla y es una rata, que en un primer momento se encuentra quieta, sin realizar ningún movimiento. Al darse cuenta de su aparición, el felino, de color negro y blanco, decide ponerse cara a cara con el animal y empieza a olfatearlo, sin hacerle ningún tipo de daño.

Este registro fílmico, que dura no más de 30 segundos, ocurrió en una heladería llamada Garavano, ubicada en territorio correntino, a metros de la frontera del país con Brasil. Los dueños, enterados de la noticia de que el video circuló por Twitter y recibió la interacción de muchísimas personas, se expresaron al respecto con un texto que tuvo la intención de llegar a sus asiduos clientes.

Apareció una rata en una heladería y la explicación que dio el dueño dejó sin palabras a todos

“Desde la gerencia de helados Garavano salimos a defender nuestro nombre al servicio público. Con respecto al hámster, que se le extravió a un niño, quien es cliente nuestro, el felino no le hizo daño. Muchas gracias”, aclararon las autoridades de la heladería en un comunicado oficial. Así, intentaron desligarse de cualquier conflicto que les dañe la imagen y llevar tranquilidad a posibles compradores de su producto. Sin embargo, no muchos creyeron esa explicación.

Dicho video, que llegó a tener 10 mil likes, lo publicó la cuenta @matuuskywalker, quien, además de mostrar la secuencia entre el gato y la rata, agregó: “Se difundió este video de una heladería acá en Corrientes y miren lo que salieron a decir. Estamos a un paso de ser Francia, hasta tenemos nuestro chefsito”.

El comunicado de la heladería ante los hechos que se viralizaron en las redes sociales Foto: TWITTER / @matuuskywalker

Acto seguido, completó en su propia publicación aún asombrándose por la relación entre los animales: “Lo que me da gracia es que hasta parecen amigos, porque el gato no se lo come. Es tipo Tom y Jerry”. Para coronar su posteo, se permitió dudar de la credibilidad del asunto: “Dudo que suban algo tan ridículo y tan mal escrito, pero igual el video es un montón. Encima, hay gente comiendo en el fondo”.

Como parte del circuito de la viralización, otros followers de la red social del pajarito se sumaron a esta historia y brindaron su parecer al respecto: “Parece una rata de alcantarilla. Encima debe estar lleno porque el gato parece acostumbrado. En mi caso, mi perra, la primera vez que vio una laucha, casi se infarta”; “Aparte encajaron a un niño cliente, a ver, ¿quién es el dueño?, ¿por qué no tiene chapita siendo que tiene el tamaño de un Galgo?” y “Creo que era más decente decir que es su mascosta, que tiene todas las vacunas y no transmite nada, por eso el gato no lo atacó y no la mentira del hámster”, añadieron otros usuarios, con cierta ironía por la referencia al animal.

LA NACION intentó contactarse con la heladería para obtener su versión sobre los hechos, pero no recibió respuesta sobre el caso.

LA NACION