Gran Hermano 2022: se filtró un video hot de Tomás Holder y subió la temperatura del reality

escuchar

La casa de Gran Hermano es el tema del día en el mundo del espectáculo. Cada uno de los 18 participantes llegó a este momento con un montón de experiencias vividas, las cuales fueron volcadas a sus redes sociales, una plataforma indispensable para ofrecer una carta de presentación como método de admisión y que, luego, con el correr de los meses, derivó en varios castings hasta confirmar su presencia en la casa más famosa del país.

Una de las personas que más llamó la atención del público es el rosarino Tomás Holder, quien se dedica a ser influencer en las redes sociales como TikTok y, además de ello, cuenta con un físico imponente que no pasa por desapercibido a la hora de reconocerlo del otro lado de la pantalla.

Al momento de indagar sobre sus cuestiones más íntimas y personales, el programa LAM (América), conducido por Ángel de Brito, se pronunció al respecto sobre un contenido que se viralizó en Twitter y lo identifica a Holder en un baño filmándose desnudo.

“Este es el que tiene el primer video hot de todos los hermanitos que están adentro de la casa. Hay varias imágenes de otros, pero de él ya apareció el video que está filtrado en Twitter. Vamos a ver tan solo un poquito porque es muy explícito”, deslizó De Brito, con la intención de abrir el juego hacia sus panelistas y que comiencen a brindar su punto de vista.

Gran Hermano 2022: se filtró un video hot de Tomás Holder y lo mostraron en LAM

A pantalla partida, De Brito comenzó a ver, nuevamente, el video y detalló lo que iba a suceder: “En ese mismo baño se empieza a sacar la ropita y empieza a realizar una acción contra la mesada del baño”. Luego de dar su testimonio, el conductor acudió a Nazarena Vélez, quien se encontraba riéndose por lo que vio y consultó sobre el origen de este contenido.

“¿Y esto es algo que vendió en OnlyFans? ¿Qué hizo, se lo dio a una chica?”, replicó la actriz y productora, quien indagó sobre la actitud del influencer. Ante esa consulta, el presentador televisivo completó: “No sé, a mí me lo mandó alguien de Canal 13. Un excompañero mío lo detectó en las redes”.

Por último, Pepe Ochoa, host digital del programa, dejó su parecer sobre el tema y aclaró que no le extrañó esa actitud del rosarino: “Holder era muy enviador de videos. A mí me han llegado varios. No me sorprende que este tipo de personajes que se aman a sí mismo”.

Su presentación ante el público

Al igual que el resto de sus compañeros de la casa, Tomás Holder, además de tener un perfil marcado en sus redes sociales, participó en el video de promoción para presentarse ante el público, que será quien esté atento a sus movimientos y determinará si continúa o no en la casa en caso de que sea nominado.

La carta de presentación de Tomás Holder

“En las redes hago un personaje medio tincho, clasista y un poco homofóbico, el típico rugbier, y hace reír a la gente”, confesó el oriundo de Rosario, Santa Fe, de 21 años.

“Soy un pibe con una personalidad avasallante, no me dejo pasar por arriba. Tengo una personalidad muy fuerte y quiero entrar al programa para mostrar cómo se juega realmente a Gran Hermano”, sintetizó, entre sus virtudes.

LA NACION