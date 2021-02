Arabia Saudita mostró la montaña rusa más alta y rápida del mundo: 250 km/hora

En Arabia Saudita se está llevando a cabo el proyecto que promete revolucionar el mundo de las atracciones y romper récords mundiales: la “Falcon’s Flight” -Vuelo de Halcón-, la montaña rusa más alta, larga y rápida del mundo que alcanzará los 250 km hora.

Hasta 20 pasajeros podrán recorrer alrededor de cuatro kilómetros en tres minutos, en una atracción que incluirá una bajada vertical de 160 metros, así como una colina parabólica en el aire que permitirá experimentar la ingravidez. “El vuelo de Falcon dominará la línea del horizonte en Qiddiya tejiendo todo el camino alrededor de nuestro destino, justo fuera del parque de atracciones, subiendo por la ladera del acantilado, y bajando por la cara del acantilado: la mayor caída de cualquier atracción en el mundo. ¡No será para los débiles de corazón!”, comunicó Philippe Gas, director ejecutivo de Qiddiya, una de las compañías promotoras.

Se espera que la inauguración de la montaña rusa se realice durante la primera fase de lanzamiento del parque de atracciones en 2023. Esto forma parte de Visión Saudí 2030, un programa estratégico para reducir la dependencia de Arabia Saudita del petróleo, diversificando la estructura de su economía.

El parque de atracciones pertenece a Six Flags Entertainment Corporation, la compañía de parques temáticos regionales más grande a nivel global con 26 parques en Estados Unidos, México y Canadá. Six Flags Qiddiya contará con 28 atracciones en distintos espacios temáticos: La Ciudad de las Emociones, Discovery Spring, Steam Town, Twilight Gardens, Valley of Fortune, y la Gran Exposición.

