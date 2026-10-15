Arregló su casa en Luján y la pintó para alquilarla por cinco millones de pesos durante la visita papa ‌León XIV: “Miedo no saber qué va a pasar”

El estado de salud del papa León XIV provoca un impacto directo en la economía de los vecinos de Luján. El Vaticano confirmó recientemente que el Sumo Pontífice padece cáncer de pulmón y atraviesa un postoperatorio complejo, hecho que puso en duda su visita a la Argentina programada para principios de noviembre. Entre los ciudadanos afectados, Lucía, una joven de 20 años que fue madre hace apenas un mes, enfrenta una situación de angustia tras haber invertido sus ahorros en la mejora de su vivienda familiar con el fin de rentarla durante el evento religioso.

La salud de León XIV pone en jaque a muchos habitantes de Luján que querían lucrar con su visita Michael Kappeler - dpa DPA

La joven detalló en el programa Mediodía Noticias (eltrece) que su familia decidió trasladarse temporalmente a la casa de una tía, llamada Urzú, para ceder el inmueble a futuros inquilinos. “Hace pocos días, mi familia y yo decidimos alquilar nuestra casa para poder generar un ingreso extra con la visita del Papa”, relató Lucía. La vivienda, publicada en redes sociales, posee capacidad para seis personas, tres habitaciones, comedor, baño, cocina y cochera para dos vehículos. Para alcanzar el valor locativo de cinco millones de pesos, el grupo familiar realizó trabajos de pintura y refacciones menores en la propiedad.

La falta de actividad laboral de la joven tras el nacimiento de su hijo intensificó la necesidad de obtener este rédito económico. “Mis viejos laburan a full y yo fui mamá hace un mes y todavía no puedo trabajar; necesitamos tener un ingreso extra, sería de gran ayuda”, explicó en declaraciones televisivas. A pesar de los esfuerzos realizados para poner la casa a punto, Lucía admitió que hasta el momento no recibió consultas concretas por parte de posibles interesados.

La madre aseguró que depende de este potencial ingreso ante la falta de trabajo por su reciente maternidad Capturas TV

La incertidumbre sobre la agenda oficial del papa León XIV actúa como el principal obstáculo para concretar la operación comercial. La joven señaló con preocupación la fragilidad del cronograma papal debido a la reciente intervención quirúrgica del pontífice. Esta inquietud se replica entre otros comerciantes y residentes de Luján que apostaron sus recursos a la llegada de visitantes.

“La verdad es que ahora no sabemos si va a venir o no porque está recién operado; me preocupó esto porque de verdad necesitamos tener un poco más de plata”, concluyó Lucía ante los micrófonos de eltrece mientras aguarda una definición oficial sobre el viaje del Sumo Pontífice que permita aclarar su panorama financiero.