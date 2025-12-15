Cuál es el destino más elegido por los argentinos que tiene un all inclusive sin habitaciones

Orlando constituye un destino de atracciones preferido por los argentinos, reconocido por su potente combinación de parques temáticos y una sólida infraestructura destinada a la gastronomía y las compras. En este contexto de extremos, los parques de atracciones encuentran su complemento en los parques de experiencias. Un espacio específico ofrece un servicio de all inclusive sin habitaciones, funcionando como un oasis de calma en medio de la efervescencia característica de la zona.

El parque de experiencias que ofrece el servicio all inclusive sin alojamiento

El parque Discovery Cove se ubica en la Central Florida Parkway, cerca del emblemático SeaWorld o Aquatica. Se trata de un all inclusive sin habitaciones, donde prima la desconexión total y los visitantes disfrutan de arrecifes, aviarios, playas artificiales y la posibilidad de interactuar con delfines.

Discovery Cove

El formato del parque está pensado para disfrutar sin filas y sin multitudes, donde se ofrece comidas y bebidas bajo demanda. El servicio “todo incluido” comienza con un desayuno buffet y se recomienda la llegada cerca de las siete, con ingreso y registro desde las 7.15, para aprovechar el disfrute desde la primera hora de la mañana hasta la tarde.

Capacidad controlada

Para evitar multitudes y grandes esperas, Discovery Cove opera con un cupo diario limitado de 1300 personas. Esta restricción exige que los visitantes realicen una reserva anticipada, ya sea para un ticket regular o para la opción de alquilar cabañas. La anticipación necesaria para la reserva varía según la época del año, ya que, en baja temporada, se necesita una reserva de dos o tres meses mientras que si el visitante planifica la visita en temporada alta, la anticipación puede ser de hasta medio año.

Flamingo Point, una de las atracciones del parque Discovery Cove, el all inclusive de Orlando que no necesita habitaciones

Tarifas y los paquetes multi-parques disponibles

Las alternativas de ingreso al parque comienzan con paquetes básicos que incluyen el “estilo resort”, con un costo de estos paquetes oscila entre 140 a 200 dólares. Existe una opción que suma la posibilidad de un nado con delfines, con un precio de entre 170 y 200 dólares.

El parque también ofrece paquetes multi-parques un poco más costosos. Estos paquetes añaden visitas a otros centros de atracciones como SeaWorld, Aquatica o Busch Gardens. En todos los casos, el parque tilda las comodidades, el estacionamiento gratuito y el equipamiento, sin costo adicional, que incluye toallas, snorkels, antiparras, chalecos o conjuntos de neoprene.

Los gastos extras aparecen en los upgrades de contactos con animales. Entre estos se encuentran el buceo (SeaVenture), el tour privado por una reserva (Animal Trek), la cercanía con flamencos (Flamenco Mingle), o las interacciones con tiburones o rayas. También se pueden sumar gastos en agregados como un mejor servicio de bebidas o paquetes de fotos digitales.

Discovery Cove

Categorías de lujo: desde cabañas privadas hasta la VIP Experience

Las cabañas, una de las alternativas entre los pagos extra, ofrecen un espacio de sombra, reposo y snacks con reposición, ideales para familias o grupos que prefieren la privacidad. Las cabañas admiten de seis a ocho personas, aunque el límite es de diez.

El parque distingue tres categorías de cabañas con diferencias claras en sus servicios:

Cabaña Private : El precio base en fechas con promoción ronda los 240 dólares , un valor que puede subir según la temporada, incluye servicio de toallas, canasta con snacks y un frigobar. Esta opción sirve para quienes solo buscan comodidad o una base de encuentro o descanso durante el día.

: El precio base en fechas con promoción ronda los , un valor que puede subir según la temporada, incluye servicio de toallas, canasta con snacks y un frigobar. Esta opción sirve para quienes solo buscan comodidad o una base de encuentro o descanso durante el día. Cabaña Elite : Cuesta 500 dólares por grupo y añade el servicio de fotos.

: Cuesta por grupo y añade el servicio de fotos. Cabaña VIP: Su costo es de 900 dólares. Incluye un anfitrión dedicado, el encuentro exclusivo con animales, asientos reservados en uno de los restaurantes y vista garantizada a la laguna de los delfines.

Discovery Cove ofrece diferentes tipos de campañas, que varían en precios y servicios

Por encima de estas opciones se encuentra la “VIP Experience”, la opción más lujosa del parque, diseñada para quienes desean vivir un día totalmente personalizado, con acceso privilegiado y atención exclusiva. La reserva puede tener un precio base de 1600 dólares para ocho personas, cabe aclarar que este valor no incluye la entrada al parque, la cual es obligatoria para todos los participantes.

Incluye valet parking, check-in acelerado, una cabaña privada completamente equipada, desayunos y almuerzos premium servidos en la mesa, y un paquete de bebidas de alta gama. Un anfitrión VIP guía al grupo por encuentros privados con animales a lo largo del día, lo que contempla un tour personalizado por el aviario, un saludo exclusivo con flamencos, acceso al nado con delfines (si está incluido en el paquete), snorkel con tiburones y un recorrido por un arrecife. También contempla un paquete completo de fotografías, un regalo especial y todos los servicios esenciales del parque. Esto la eleva a la categoría del combo más completo y cuidado de Discovery Cove.

El nado con snorkels o el buceo en arrecifes son propuestas demandadas en Discovery Cove

Servicios y actividades para todas las edades

Discovery Cove ofrece actividades para todas las edades, aunque también apunta a parejas, adultos mayores o viajeros independientes. Los más pequeños aprovechan las playas de arena blanca y nadan en aguas tranquilas, pueden entrar al “río lento” Wind-Away con flotadores y chalecos, un canal de agua serpentea entre las playas, el aviario y una densa selva tropical, con algunas cascadas y una cueva submarina. También pueden ingresar al aviario o a algunos sectores didácticos de conservación.

Hay edades mínimas para algunas experiencias. Los niños deben tener seis años para el nado con delfines o el contacto con rayas o flamencos, y deben estar acompañados por un adulto hasta los 12 años, mientras que para otras actividades como el buceo, deben tener al menos diez años.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.