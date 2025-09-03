Arte & real estate: una conexión orgánica que crece en arteba 2025

Del 29 al 31 de agosto el Centro Costa Salguero fue sede de una nueva edición de arteba, la feria de arte contemporáneo más importante del país. Allí Zonaprop participó a través de una serie de propuestas que refuerzan su compromiso con la cultura y resaltan la conexión orgánica entre el arte y el Real Estate.

En ese contexto la marca presentó “La Obra Maestra”, una cocreación con el artista plástico Mauro Ketlun. Su sello distintivo es que está realizada principalmente con materiales reciclados y a través de la técnica de anacronismo tridimensional, un estilo exclusivo de arte donde, desde un solo punto de vista, decenas de piezas distintas se alinean para formar una imagen, en este caso, el logo de Zonaprop.

La obra celebra la sustentabilidad y la belleza de los nuevos comienzos, a la vez que deja un mensaje sobre las segundas oportunidades: así como un material descartado puede transformarse en arte, también un espacio guarda la posibilidad de renovarse y convertirse en un verdadero hogar.

Vivir con Arte: curaduría para incluir obras en tu casa

Tras el éxito de su lanzamiento en 2024, Zonaprop sigue adelante con el programa “Vivir con Arte”, desarrollado en colaboración con la Fundación arteba con la idea de democratizar el arte para volverlo parte de la vida cotidiana.

¿Qué ofrece el programa? Un servicio de curaduría personalizado y gratuito, diseñado para guiar a las personas a la hora de seleccionar e incorporar arte en sus hogares.

Durante los tres días de la feria arteba, Zonaprop participó con un stand exclusivo donde los interesados pudieron agendar consultas personalizadas con curadores expertos para brindarles una experiencia única y accesible en el mundo del arte. A su vez, este programa continúa disponible a lo largo del año para recibir asesoramiento a través de la sección Novedades en el portal de Zonaprop.

Encontrar un nuevo hogar: empoderados es mejor

Bajo el concepto “La llave para encontrar tu hogar”, Zonaprop busca empoderar a las personas en el proceso de búsqueda de un nuevo hogar, una etapa que suele estar cargada de expectativas, ilusiones y también de dudas.

La llave funciona como símbolo de ese propósito: ofrecer las herramientas, las opciones, el conocimiento y la confianza necesarios para transitar esta decisión con seguridad. Al mismo tiempo representa la posibilidad de nuevos comienzos, y en arteba 2025 se expandió también al terreno cultural: no solo abre hogares, también el acceso al arte en la vida cotidiana.

“Nuestra participación en arteba manifiesta claramente la consolidación de las iniciativas culturales de la plataforma”, señaló la directora de marketing global de Grupo QuintoAndar, Julieta Vilá, y destacó la expansión del significado de “La llave para encontrar tu hogar” a un sentido mucho más amplio y enriquecedor.

