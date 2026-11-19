Para muchas personas, el sonido del despertador representa uno de los momentos menos agradables de la jornada. Sin embargo, hay quienes encuentran en ese instante una oportunidad para fortalecer su disciplina y comenzar el día con una sensación de logro. Esa es la filosofía que sigue Arthur Brooks, científico social especializado en felicidad y liderazgo, quien convirtió las primeras horas de la mañana en una parte fundamental de su rutina.

“Me levanto a las 4:30 cada mañana, no porque me encante, sino porque es la primera victoria del día”, expresó el investigador en una publicación de Instagram. Detrás de esta reflexión se encuentra una idea que va más allá de madrugar: la importancia de afrontar pequeñas dificultades cotidianas para desarrollar el autocontrol y la constancia.

Según explicó en una entrevista con Fox News Digital en octubre de 2025, levantarse cuando todavía está oscuro le permite comenzar la jornada con la satisfacción de haber cumplido una decisión que requiere esfuerzo. Desde su perspectiva, esa primera acción puede influir en la actitud con la que se enfrentan las responsabilidades posteriores.

Qué significa la frase de Arthur Brooks

Para Brooks, la primera victoria del día no consiste simplemente en abandonar la cama antes que los demás, sino en demostrar que es posible cumplir un compromiso personal incluso cuando no existen ganas de hacerlo.

Arthur Brooks, científico social especializado en felicidad, comienza su jornada todos los días a las 4:30 de la mañana (Foto: Arthur Brooks / Facebook)

Esta filosofía también se refleja en la manera en que distribuye sus actividades. Apenas se despierta, dedica aproximadamente una hora al ejercicio físico, combinando entrenamiento de fuerza con movimientos cardiovasculares. Después reserva un espacio para la espiritualidad y la reflexión.

Más tarde, alrededor de las 7:15, toma café y desayuna. A partir de las 8 comienza uno de los momentos que considera más importantes: cuatro horas de trabajo creativo sin reuniones, correos electrónicos ni interrupciones del celular.

El objetivo es aprovechar su capacidad de concentración y evitar las distracciones que suelen dificultar el cumplimiento de las tareas.

La importancia de construir hábitos sostenibles

El investigador dedica las primeras horas de la mañana al ejercicio físico, la espiritualidad y el trabajo creativo (Foto: Arthur Brooks / Facebook)

Aunque actualmente mantiene una rutina estricta, el especialista reconoce que no siempre fue así. Durante su juventud, cuando trabajaba como músico, llevaba horarios nocturnos y no se consideraba una persona madrugadora. Con el tiempo, decidió modificar sus costumbres y prestar mayor atención a la organización de sus jornadas.

Sin embargo, su planteo no implica que despertarse a las 4:30 sea una fórmula universal para alcanzar la felicidad. También destaca la necesidad de acostarse temprano y descansar adecuadamente.

En definitiva, la enseñanza detrás de su frase está relacionada con la capacidad de establecer objetivos realistas y sostenerlos en el tiempo. Para Brooks, comenzar el día cumpliendo una pequeña promesa personal puede convertirse en una manera de fortalecer la disciplina y afrontar las siguientes actividades con mayor confianza.