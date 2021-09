Así fue la primera portada del diario The New York Times

El periódico The New York Times es considerado por muchos como el mejor diario de los Estados Unidos, junto con otras publicaciones que también pertenecen a The New York Times Company, como el International New York Times y, en su momento, el Boston Globe.

The New York Times es el periódico fundado el 18 de septiembre de 1851 por Henry Jarvis Raymond, político y periodista, y George Jones, escritor. En sus inicios, el diario fue llamado “New York Daily Times”, un medio de comunicación sin temor a denunciar a políticos como Charles Sumner o Thaddeus Stevens.

Su primer lema más popular llegaría en 1897: “Todas las noticias aptas para ser publicadas”. La frase fue elegida como una picardía contra algunas publicaciones de la competencia, compuesta por el “New York Journal America” o el “New York World”.

El diario fundado por Raymond y Jones buscaba justamente alejarse de la prensa amarillista de aquellas épocas y constituir material de calidad con la cuota justa de crítica necesaria.

Primera portada histórica del New York Times

Muy distante del arte gráfico de la actualidad, la primera portada del New York Times lucía así:

La primera edición de The New York Times, en 1851

En la actualidad, The New York Times cuenta con portadas más atractivas, su propia sección de ilustraciones e historietas y contenido a la vanguardia de los medios modernos, conservando el tinte clásico que siempre lo caracteriza.

Los Premios Pulitzer a The New York Times

Reconocido internacionalmente, The New York Times ganó distintos Premios Pulitzer que galardonan los logros del periodismo impreso y digital:

Mejor Reportaje Divulgativo



Reportajes de Noticia de Última Hora



Servicio Público



Fotografía de Reportaje



Fotografía de Noticias



La búsqueda “NYTimes today” en Estados Unidos supera un volumen de 3.350.000 ingresos mensuales en Google y distintos buscadores online. En redes sociales, los distintos canales del periódico también reúnen millones de seguidores demostrando que la era del periodismo digital no es un desafío para sus publicaciones ni una meta lejana de superar.

Portadas polémicas de The New York Times

Arthur Gregg Sulzberger, actual editor del periódico, ha demostrado su tenacidad para subir la vara año tras año sin pudor.

The New York Times cuenta con una serie de portadas polémicas y tratamientos periodísticos distinguidos sobre distintas temáticas de la coyuntura actual a nivel social, tecnológico, humanitario y muchos otros.

Así es como, por ejemplo, una lista de nombres ocupó por completo el espacio central de una portada de 2020. No se usaron fotos, gráficos ni ilustraciones: solo nombres. Esos nombres correspondían a las personas que se llevó la covid-19 en los Estados Unidos.

La tapa del New York Times del 24 de mayo que publicó el diario, de manera anticipada, en su cuenta oficial de Twitter Twitter

Según explican desde el periódico: “Simone Landon, editora asistente del departamento gráfico, quería representar el número de una forma que expresara tanto la vastedad como la variedad de las vidas perdidas. Las distintas secciones del Times han venido cubriendo vigorosamente la pandemia de coronavirus durante meses. Pero Landon y sus colegas se dieron cuenta de que tanto entre nosotros como seguramente en el público en general, existe algo de fatiga frente a los datos”.

A través de recursos simples pero impactantes, poniendo el intelecto de periodistas destacados al servicio de la población lectora, el New York Times es famoso por ser el diario más conocido del mundo y desafiar las reglas de la comunicación masiva sin dejar de transmitir claridad en el intento.