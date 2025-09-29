Oración a San Miguel Arcángel: esta es su historia y qué rezarle

El Día de San Miguel Arcángel se celebra todos los 29 de septiembre. Se trata de figura bíblica muy importante para la Iglesia Católica, venerado como jefe de las milicias celestiales y protector contra el mal.

La historia de San Miguel Arcángel

El término Arcángel que acompaña su nombre puede traducirse como “jefe de los ángeles”, lo que denota el peso de su rol en la liturgia bíblica. Por eso, las representaciones de San Miguel lo muestran armado de una espada y recubierto por una armadura en el pecho, alado y con una balanza en la otra mano, que representa la Justicia divina.

Como subraya la Enciclopedia Británica, “temprano en la historia de la iglesia cristiana pasó a ser adorado como el ayudante de los ejércitos de Dios contra los paganos y los ataques del Diablo”. Entre otras cosas, recuerda esta fuente, “guarda el secreto de la poderosa palabra a través de la cual Dios creó el Cielo y la Tierra”, y también fue el ángel que habló a Moisés en el Monte Sinaí.

Se trata de uno de los siete arcángeles, y uno de los tres, junto a Gabriel y Rafael, que aparecen nombrados en la Biblia. En este texto sagrado, más precisamente en Daniel 12, se lo menciona al hablar del fin del mundo y del Anticristo: “En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo.”

Pero por sobre todas las cosas, la Biblia lo consagra como el encargado de expulsar a Lucifer, ángel caído en desgracia, del Cielo. “Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles”, narra este libro del texto sagrado en sus versículos 7 a 9. “Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él”.

Por eso, muchas personas se acercan al Arcángel San Miguel para pedirle protección divina, así como el alejamiento de las tentaciones atribuidas a Satanás y la firmeza para mantenerse en el camino de los preceptos cristianos. Esto se puede hacer a través de un espíritu sincero, y dos oraciones tradicionales.

Oraciones para pedir a San Miguel Arcángel

San Miguel Arcángel,

defiéndenos en la batalla.

Sé nuestro amparo

contra las perversidad y asechanzas

del demonio.

Reprímale Dios, pedimos suplicantes,

y tu príncipe de la milicia celestial

arroja al infierno con el divino poder

a Satanás y a los otros espíritus malignos

que andan dispersos por el mundo

para la perdición de las almas.

Amén.

Para pedir la protección del Cielo

Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda de la Iglesia, vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales. Humildemente, te rogamos, te dignes librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza; que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda y que, mediante tu incomparable protección adelantemos cada vez más en el servicio del Señor; que tu virtud nos esfuerce todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que, defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus asechanzas, cuando salgamos de este mundo seamos presentados por ti, libres de toda culpa, ante la Divina Majestad.

Amén.