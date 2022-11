Así fueron las primeras cirugías plásticas de la historia: entre el dolor y el alto riesgo de muerte

escuchar

La belleza es algo en lo cual muchas personas se sostienen para llenar su autoestima arriba. Daniel Hamermesh, profesor de economía de la Universidad de Texas, afirmó en su libro La belleza paga: por qué las personas atractivas tienen más éxito que las personas más atractivas tienen la tendencia a ganar entre 3 % y 4 % más que una persona de aspecto considerado promedio.

Pero no es prioridad irse hasta el ámbito empresarial para darse cuenta de que muchas de las personas más influyentes y conocidas del mundo tienden a ser personas con una belleza superior o característica. Influencers, cantantes, actores, modelos, entre otros, son algunos de los cargos más citados cuando se tienen en cuenta estos factores. No obstante, el concepto de la belleza no es algo estático, sino que también sufre transformaciones a lo largo del tiempo.

A lo largo del tiempo, muchas personas se operaron para entrar a los cánones de belleza de su contexto (Foto: iStock)

Las personas que son atractivas hoy en día distan mucho de las que lo fueron hace décadas y, más allá del aspecto visual, la moral también es un factor que define que está aceptado. Empirismo (conocimiento a través de los sentidos) y racionalismo (razonamiento deductivo) juegan un papel importante a la hora de escoger cuáles son los cánones de belleza a establecer.

Para aquellos que, de alguna u otra forma quisieron codearse con personas sumamente atractivas, existen las cirugías estéticas, lo cual se consolidó a través de los años.

Sin embargo, existieron procedimientos quirúrgicos que llamaron la atención por los complicados y particulares que terminan siendo sus resultados, hasta el punto de generar rechazo o, simplemente, gracia y ganas de crear anécdotas para el recuerdo.

Grecia: cuna de todo

La influencia que tuvieron los helénicos en la cultura es muy evidente; hasta nuestros días citan sus obras más famosas, como La república, para darse una idea de las bases que sostienen a las sociedades democráticas del presente.

La Antigua Grecia también era un sitio lleno de vanidad y de belleza, pues en aquellas épocas, las damas y los senadores tenían trucos para lucir bellos y bellas. Las mujeres utilizaban productos como leche, harina, ceniza o vegetales para lucir con una piel tersa y lisa digna de admiración y recelo.

Las mujeres utilizaban productos como leche, harina, ceniza o vegetales para lucir con una piel tersa Shutterstock - Shutterstock

La piedra pómez era utilizada como exfoliante para la piel a la hora de bañarse en aquellas épocas antecesoras de Cristo. Esta, junto a otros productos como la raíz de saponaria, sosa o ceniza de haya, eran los más utilizados para el cuidado de la piel.

Sin embargo, para hablar de cirugías estéticas, habrá que remontarse a la Edad Media, en la cual cualquier deseo de cambiar alguna imperfección o pulir algún rasgo era castigado con la muerte.

La satanización del retoque nasal

La sífilis fue una enfermedad casi pandémica durante siglos y uno de los efectos más notorios de dicha enfermedad era la deformación de la nariz. Esto generó que muchísima gente tomara la decisión de hacerse una cirugía estética en dicha parte del rostro para así disimular un poco su enfermedad.

Gaspare Tagliacozzi, profesor de Cirugía en la Universidad de Bolonia, se convirtió en la principal autoridad en temas de cirugías estéticas en la Europa del siglo XIV, ya que creó el documento De cirugía corta por injerto’, el cual ilustró por primera vez cómo intervenir una nariz deformada.

Gaspare Tagliacozzi, profesor de cirugía en Bolonia Twitter @vic_pallares

La práctica consistió en utilizar injertos de piel de la parte interior del brazo. Pese a lo extraño que llegase a parecer, fue una práctica que duró siglos enteros. Para ese entonces, las cirugías estéticas eran una actividad sumamente riesgosa, porque la tecnología no era lo suficientemente avanzada para anestesiar a un paciente, además de que no se tenían conocimientos pulidos sobre la anatomía humana, por lo que era muy común que existieran pacientes que fallecían en el quirófano.

Tagliacozzi, quien fue el pionero de las cirugías nasales, terminó siendo perseguido por la cantidad de muertos que hubo durante sus cirugías. Finalmente, el médico terminó siendo ejecutado.

La anestesia entra al escenario

La capacidad de poder dormir a pacientes durante una cirugía llegó en el año 1844, cuando la anestesia fue aprobada y utilizada por primera vez. Esto supuso en aquel entonces algo revolucionario, pues la gente fue perdiendo el estigma y el miedo que tenía hacia las cirugías estéticas.

Además, la Edad Media ya era parte del pasado, por lo que la persecución por parte de las instituciones religiosas ya no era un problema. La gente desde ese entonces acudió masivamente a los centros hospitalarios para hacerse cirugías plásticas y estéticas.

El hospital Val-de-Grâce, en París, fue el primero a nivel mundial en ser especializado en cirugía bucal y maxilofacial. Fue allí donde se probó el injerto de cartílago como tratamiento para deformaciones faciales.

Antes de la invención de la anestesia, solían golpear a la gente en la parte trasera de la cabeza para que perdieran la conciencia Twitter @lbarrios0123

Hollywood y la Segunda Guerra Mundial

Las actrices de Hollywood fueron las que llevaron este concepto a las élites del entretenimiento en el mundo. Greta Garbo se mandó a enderezar los dientes, Marlene Dietrich se enderezó la nariz y Rita Hayworth se levantó dos centímetros de la línea de nacimiento del cabello. Cuando se libró la Segunda Guerra Mundial, se descubrieron nuevas drogas para reducir el dolor durante las operaciones a los heridos, como la penicilina y la sulfamida.

Ya en la posguerra, las mujeres se convirtieron en las principales consumidoras de este mercado, y fue ahí cuando las operaciones de implantes de siliconas se popularizaron más, hasta ser de las más comunes hasta nuestros días.

