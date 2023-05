Así luce hoy el niño de El resplandor, a 43 años del estreno de la película

escuchar

Stanley Kubrick fue el responsable de adaptar al cine una de las novelas más aclamadas de Stephen King en la década del ochenta: El resplandor. Se trata de la historia de Jack Torrance, un escritor que busca inspiración y por eso acepta trabajar como cuidador de un hotel junto a su familia. Sin embargo, ignora que un destino terrible le espera. La película se destacó por su protagonista, Jack Nicholson, pero también por quienes se pusieron en la piel de su esposa y de su pequeño hijo: Shelley Duvall y Danny Lloyd.

Pasaron 43 años del estreno de la película y el pequeño Danny Torrance, interpretado por Lloyd, hizo un cambio de vida y se alejó de las cámaras por completo.

El Resplandor se estrenó hace 43 años

El actor infantil, ahora convertido en un hombre de 51 años, tuvo una transformación radical desde su aparición en la famosa película de Kubrick.

Si bien sus padres fueron quienes lo llevaron al casting para la cinta, el propio director lo eligió por su extraordinaria capacidad para concentrarse.

El resplandor fue protagonizada por Jack Nicholson

El equipo de producción decidió “protegerlo” de alguna manera del terror de la cinta y le explicó en ese entonces que filmaban la historia de una familia. Solo cuando creció, descubrió el verdadero significado que tenía el film.

Tras la filmación, Kubrick mantuvo una relación cercana con la familia de Danny: se comunicaba con ellos para saber cómo iban los estudios del pequeño y, durante la época navideña, les enviaba postales para saludarlos.

A pesar de los elogios que Lloyd recibió de la crítica por su talento a tan corta edad y de disfrutar de su trabajo en el set, decidió no continuar con su carrera como actor, ya que probó suerte con algunos otros papeles, pero no alcanzó el mismo éxito que obtuvo con la recordada película.

La decisión de abandonar su carrera como actor fue algo que les comunicó a sus padres y, con el paso del tiempo, su vida cambió para siempre. Ahora, es profesor de Biología en la Universidad de Kentucky y se dedica a sus clases.

Danny Lloyd abandonó la actuación y ahora es profesor universitario, está casado y tiene cuatro hijos

Claro que con el paso del tiempo su aspecto cambió mucho: con ocho años, su cabello era de un color castaño claro y ligeramente largo. Ahora, feliz por su carrera y su trato con los alumnos, está rapado y luce una barba candado.

Está casado hace tiempo y es padre de cuatro hijos. “El resplandor fue una buena experiencia. Lo recuerdo con cariño. Lo que me pasó fue que realmente no hice mucho más después de la película. Así que tienes que pasar desapercibido y vivir una vida normal”, contó años atrás en una entrevista con el medio The Guardian.

