Nacha Guevara apuntó contra Susana Giménez por sus críticas a la Argentina: “Ella no es una estrella internacional”

En una entrevista radial, Nacha Guevara fue consultada por Susana Giménez y tuvo palabras contundentes sobre la diva y su actitud frente a la Argentina. La actriz cuestionó las críticas que suele formular la conductora sobre el país y sostuvo que le debe su fama y reconocimiento al cariño que siempre recibió por parte de los argentinos.

Desde hace tiempo, ocasionalmente Susana vuelve a ser noticia por sus opiniones y apariciones. Más allá de estar alejada de la televisión, la diva nunca pasa desapercibida y sus comentarios siempre dan que hablar. Usualmente, ella utiliza ese lugar para referirse a la Argentina en términos económicos, sociales y políticos.

Instalada en Uruguay, no es llamativo escuchar a la conductora comparar a ambos países en algún aspecto o incluso opinar sobre ambos gobiernos y sus respectivas administraciones en los distintos temas. En una de esas ocasiones, hasta definió a Luis Lacalle Pou, mandatario uruguayo, como el “presidente más envidiado de América”.

Sobre esta costumbre de la diva se expresó Nacha Guevara, quien afirmó que le molesta cuando Susana habla mal de la Argentina. Las declaraciones se dieron en el marco de una entrevista que le realizó Marcelo Polino en Polino auténtico (Radio Mitre).

Nacha Guevara apuntó contra las críticas de Susana Giménez a la Argentina

El periodista le preguntó a la exjurado del Bailando por su relación con la conductora televisiva. “A Susana la veo muy poco porque está perdida allá por las estepas”, comenzó. Sobre esa respuesta, Polino acotó sobre las frecuentes intervenciones de Giménez desde Uruguay, en las que suele hablar de nuestro país.

En primer lugar, Nacha aclaró que Susana tiene la libertad de vivir y disponer de su dinero cómo quiera: “Cada uno tiene derecho a vivir donde se le antoja. Si hizo su dinero legítimamente puede vivir donde se le antoje, regalarlo o comprarse diez abrigos de visón; que haga lo que quiera”, consideró.

Sin embargo, más allá de esta libertad, la artista dejó en claro que no está contenta con las críticas hacia la Argentina. “No me gusta cuando critica a la Argentina que le ha dado tanto”, expresó de forma categórica. En esa misma línea, analizó que la fama de Susana existe dentro del país y que pudo cosechar los frutos de ese éxito gracias al consumo y el cariño de los argentinos: “Ella es lo que es gracias a la Argentina. Ella no es una estrella internacional. Entonces ahí no me gusta”.

Más allá de estar instalada en Uruguay, Giménez suele visitar la Argentina y se deja ver en distintos escenarios. Recientemente, la diva estuvo en el país y aprovechó su estadía para ir a ver Tootsie, la obra de teatro protagonizada por Nicolás Vázquez y por su excompañera de elenco Julieta Nair Calvo. Además de formar parte del público en uno de los palcos, fue reconocida por el actor y recibió una sentida ovación.

Susana Giménez fue al teatro a ver Tootsie durante su última visita a la Argentina (FOTO: PRENSA TOOTSIE)

Luego de la obra, la conductora y el actor compartieron una cena a la que se sumó Gimena Accardi, la pareja de él, y otros miembros del equipo de la obra. Este encuentro se dio en el marco de una relación muy cercana que comparten ambas figuras desde hace tiempo y que quedó demostrada nuevamente de forma pública.

