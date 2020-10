Astucia de monoambiente. 45 metros bien integrados, divididos por una biblioteca

Me gusta Me gusta

Un balcón amplio, materiales que unifican, un mueble que divide, objetos elegidos son las claves de este monoambiente en Núñez al que Valentina se mudó sola. Clásico de los cambios, no suelen venir solos, y al mes conoció a Lucas, su novio. Hace poco estrenaron convivencia, y ahora el espacio y las cosas que hay aquí adentro son de los dos. "No le hicimos casi nada a esta casa en cuanto a reformas. Pero la fuimos haciendo nuestra en la elección de los detalles".

La biblioteca que divide el living del dormitorio venía con el departamento. Más allá de su rol de separador, a Valentina y Lucas les vino al dedillo: en esta casa se lee, y mucho.

Este departamento me encanta porque es muy chico pero jamás lo siento apretado. Definitivamente, me condicionó: no creo que pueda vivir ya más en un lugar que no tenga vista abierta, cielo grande

Valentina