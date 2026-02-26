Estos son los 6 peores alimentos para la salud intestinal, según especialistas

El equilibrio del microbioma intestinal es clave para funciones como la digestión, la inmunidad y hasta el estado de ánimo. Sin embargo, ciertos alimentos pueden alterar esta comunidad de bacterias. Estos son los seis más perjudiciales y cómo impactan en el organismo.

De acuerdo con la nutricionista Holly Caske, la alimentación diaria moldea directamente esta comunidad microbiana.

No se trata de clasificar los alimentos como “buenos” o “malos”, sino de mantener un equilibrio. Bajo el principio 80/20, se recomienda priorizar alimentos nutritivos el 80 % del tiempo y permitir cierta flexibilidad el 20 % restante.

1. Ultraprocesados

Estos seis grupos de alimentos pueden perjudicar la salud intestinal si se consumen con frecuencia. El primero son los ultraprocesados, como frituras, galletitas o comidas preparadas, que contienen aditivos, grasas saturadas y bajo contenido de fibra.

Estos alimentos pueden dificultar el desarrollo de bacterias beneficiosas y favorecer la inflamación, advierte la especialista, al señalar que su consumo regular desplaza opciones más saludables para el microbioma.

Los ultraprocesados pueden dificultar el desarrollo de bacterias beneficiosas y favorecer la inflamación

2. Azúcares refinados

El segundo grupo corresponde a los azúcares refinados y dulces, presentes en postres y snacks azucarados. Pueden alimentar a las bacterias que prefieren el azúcar y reducir la diversidad del microbioma, afectando el equilibrio intestinal.

3. Comida rápida

El tercer lugar lo ocupan las comidas fritas y rápidas, que tienen alto contenido de grasas saturadas y trans. Pueden ralentizar la digestión y aumentar la inflamación, indican los expertos, subrayando que no deben eliminarse por completo, sino consumirse ocasionalmente.

4. Carnes procesadas

Las carnes procesadas, como salchichas y embutidos, también figuran en la lista debido a su contenido de sal, nitratos y grasas. Esta combinación puede alterar la flora intestinal y promover procesos inflamatorios.

Las salchichas y embutidos son alimentos que deben evitarse para cuidar la microbiota intestinal Foto: Pe

5. Edulcorantes y aditivos artificiales

En quinto lugar aparecen los edulcorantes y aditivos artificiales. Aunque algunos como la stevia o el eritritol son bien tolerados, otros presentan evidencia contradictoria y podrían alterar la flora intestinal en ciertas personas.

6. Carbohidratos bajos en fibra

Finalmente, los carbohidratos refinados bajos en fibra, como el pan blanco o el arroz blanco, afectan la alimentación de las bacterias beneficiosas. Sin fibra, las bacterias intestinales beneficiosas pierden su principal fuente de energía, advierten.

La especialista concluye que la clave está en la variedad y el equilibrio. “Tu intestino se nutre de la variedad, especialmente de las plantas”, y mantener una dieta rica en fibra permite que el organismo tolere mejor los alimentos menos saludables consumidos de forma ocasional.