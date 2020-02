Barrio flotante. Los dúplex de 3 vecinos que duermen acunados por el río

Bárbara Orlando SEGUIR Arq. Eugenia Cides SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de febrero de 2020

Vanguardistas y relajados, tres vecinos se dejaron llevar por la corriente y amarraron sus casas de fin de semana en el Delta de San Fernando. Las revisitamos para ir poniéndonos a tonos con los días libres por venir.

El barrio se encuentra a pocas cuadras de Av. Del Libertador y tiene salida al río Luján. Crédito: Daniel Karp

Fabían y Victoria

La idea de armar un barrio con casas flotantes se abrió paso en la cabeza de Fabián de Martino estando en Ámsterdam. "Allá son moneda corriente, pero no las montan sobre estructuras nuevas sino sobre viejos barcos". De vuelta en el país, reformuló ese concepto y buscó los materiales idóneos para la construcción. "Una vez que tuve todo diagramado, armé una reunión en casa y le presenté la idea a todos mis amigos", recuerda.

Son el alma del barrio. Diseñador gráfico, fanático de la vida de río y emprendedor nato, Fabián fue quien ideó y llevó a cabo el proyecto del Eco Barrio Flotante. Victoria lo acompaña como administradora del lugar, alquilando las casas cuando los dueños no las ocupan. Crédito: Daniel Karp

Los compradores empezaron a aparecer y, una a una, las seis casas que hoy conforman el Eco Barrio Flotante se construyeron en un astillero de la zona, se transportaron y se lanzaron al agua en el Yacht Club Buenos Aires, en San Fernando.

En el comedor, mesa con tapa de mármol y sillas Eiffel. El material de la construcción continuó en la mesada de la cocina, con una tapa de madera, un estante debajo y cajones de fruta como espacio de guardado. Crédito: Daniel Karp

Amarradas a un minuto de lancha de la orilla, las casas del Eco Barrio Flotante son dúplex con 24m2 y 25 descubiertos en la planta baja, y un cuarto de 15m2 con balcón-terraza de 8,5m2 arriba. Tienen agua corriente, luz, aire acondicionado, anafe eléctrico, conexión Wi-Fi y televisión satelital.

Una escalera semi marinera que aprovecha con estilo el espacio lleva al dormitorio. Crédito: Daniel Karp

Pequeño pero cómodo, el baño tiene box de ducha completo con termo tanque de 35 litros, inodoro eléctrico que funciona con batería de 12 volts, mesada recubierta en madera y bacha cerámica con grifería monocomando.

Sobre la escalera que va al dormitorio, un cuadro de ancla remite a la temática marina. La puerta contigua es el acceso a un pequeño deck. Crédito: Daniel Karp

"El material con el que se arman las casas es similar al que se usa en los frigoríficos, de ahí saqué la idea. Es de construcción en seco, sustentable, térmico, aislante y autoportante", dice Fabián.

Acolchado 'Fez' reversible de dos plazas. Alfombra de lana rayada y banco matero de madera de lenga (todo de Elementos Argentinos). Crédito: Daniel Karp

Todas las casas tenían un biodigestor para tratar las aguas grises, incluso antes de que fuera obligatorio. Además, se pueden incorporar paneles solares y una huerta en el techo. "Yo me vengo a trabajar acá con Wi-Fi feliz, hago comidas gourmet y hasta armé mi cumpleaños para más de 30 personas", dice Victoria.

Encabezando la lista de las cosas que más piden prestada los vecinos, la tabla de paddling ya es insignia de la casa. El deck, de madera de eucalipto rosado, tiene jacuzzi de 300 litros empotrado. Crédito: Daniel Karp

Hay algo en el movimiento de la flotación, esa especie de balanceo leve, que te relaja. No te das cuenta, pero estando acá en seguida te aflojás Fabián

Atrás, ducha con agua fría y caliente para enjuagarse a la vuelta del río o refrescarse al sol. Crédito: Daniel Karp

Canchero y resistente al agua, juego de muebles de exterior con sillones y mesa 'Shape' (todo de Mögen), realizados en fibra de vidrio. En el piso, alpargatas con estampado coral (Páez).

Mariela

Es amiga de Victoria y Fabián, de allí que conoció -y amó- tempranamente el barrio flotante. Sus dos hijas aprendieron a disfrutar también de cada visita al río y sacarle provecho. "Para venir con los chicos hay que tener un poco de inventiva. Hace poco, por ejemplo, nos quedamos a dormir un sábado y armamos una pesca nocturna. Un éxito", cuenta.

Abogada, conocía poco y nada de la dinámica del río. Cuando vino por primera vez, se enamoró del lugar y la mística que lo rodea. Ahora fanática confesa, se agenda una escapada cada vez que puede, sola o con sus dos hijas, que ya se mueven por el lugar como peces en el agua. Crédito: Daniel Karp

"Vengo siempre que tengo un huequito, en la semana también. Vivo en Adrogué, y si hay un poco de tráfico me lo banco porque sé que ni bien llego acá desconecto, y después vuelvo con otra predisposición. Es sanador".

La base de la mesada, del material de construcción, se completó con enchapado de madera, bacha doble y estante inferior. Crédito: Daniel Karp

En esta unidad, la cocina se ubicó en el lateral con una barra alta de madera mirando hacia el frente, a la que se sumaron banquetas altas 'Bertoia'.

En el living, sillón marrón con mesa baja de madera sobre tapete de colores. Crédito: Daniel Karp

Si bien no es dueña de una casa, es habitué del complejo. Socia vitalicia, podría decirse. Los propietarios de las casas suelen alquilarlas (o prestárselas a conocidos) cuando están de viaje o saben que no la van a usar y esta no es la excepción.

Para la escalera, se usaron tablas de longboard como escalones. Crédito: Daniel Karp

"Hay mucha fraternidad con los vecinos, entre los que venimos con hijos en seguida se arma el plan: 'Che, me llevo a los chicos a tomar la merienda', cual íntimos amigos".

La base de la cama se recubrió en madera rústica, que continúa en las mesas de luz. Apoyadas, dos lámparas móviles. Crédito: Daniel Karp

Obviamente en verano se aprovecha mucho más el aire libre y el agua, pero ojo: acovacharse a ver una película con el movimiento del agua también tiene su encanto Mariela

En esta casa, el jacuzzi se ubicó sobre el deck. Crédito: Daniel Karp

"Más temprano que tarde, cada uno de los que venimos nos enganchamos con una actividad acuática. Acá se nos dio por el kayak, las chicas están entusiasmadísimas".

El toque distinto en esta fachada es el semitecho con planchones de madera separados. Crédito: Daniel Karp

Gabriel

Oriundo de Palermo, la cercanía y accesibilidad fue carta definitiva para decidirse y elegir el lugar cada vez que febo se asoma un poquito. Íntimo amigo de Fabián, se encantó con la idea de las casas flotantes ni bien la escuchó: fue el primero en comprar una y disfrutarla junto a su novia.

Publicista y a la cabeza de la marca de anteojos Infinit, le agarró el gustito al agua cuando se compró una lancha para navegar los fines de semana. Crédito: Daniel Karp

"Cuando venís a navegar, siempre terminás encarando la vuelta alrededor de las siete de la tarde: la gente se quiere pegar un baño, o tomar algo, o simplemente esquivar el tráfico. Cuando Fabián vino con la idea de las casas flotantes me pareció que era perfecta, es la forma de extender el programa y aprovechar el atardecer, la nochecita, que son el mejor horario para disfrutar en el agua".

Apostando a un estilo pulcro y de líneas limpias, la pared detrás de la cocina se cubrió con una placa de MDF con acabado tipo lino, y se cerró con puertas el bajomesada. Crédito: Daniel Karp

"Le puse piso flotante de madera porque me parecía que le daba un corte más elegante y hogareño. La barra y la mesada de la cocina se hicieron en el mismo material".

Debajo de la barra, heladera vintage turquesa de 76 litros (Whirlpool). Arriba, la consola de sonido. El lugar se completa con dos banquetas altas de madera. Crédito: Daniel Karp

Gabriel prestó especial atención a lo acústico: "La música para mí es fundamental. Una de las prioridades fue instalar un buen sistema de sonido, con parlantes afuera".

Similar, pero no igual al resto de los baños, el de Gabriel tiene un espejo rectangular enmarcado en madera y bacha de apoyo cuadrada. Crédito: Daniel Karp

"La ubicación de este lugar es un privilegio absoluto. Estás sobre el río, pero tenés la comodidad de pedirte un delivery: te llaman cuando están en la puerta del club y en dos minutos lo buscás".

El ploteo que cubre la pared se continúa en el piso superior. "Es una foto de una islita que saqué acá en el delta y mandé a imprimir en azul". Crédito: Daniel Karp

En lugar de mesa de luz, dos lámparas 'Pixar' enganchadas en la base de madera. Crédito: Daniel Karp

El gran problema de las construcciones en el Delta es la marea, y el temor a que les entre agua. Las casas flotantes eliminan ese factor: suben y bajan con el río Gabriel

Gabriel también opto por un juego de exteriores en fibra de vidrio. Sillón 'Kömfort' y banquetas 'Kömfort plus' (todo de Mögen). Crédito: Daniel Karp