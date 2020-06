Beatriz Salomón. Sus hijas donaron sus vestidos a la Casa del Teatro

Sus hijas, Noelia y Bettina, donaron prendas emblemáticas de su mamá, además de algunos cuadros con fotos de su época de oro Fuente: HOLA - Crédito: Matías Salgado

Lucila Olivera Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de junio de 2020

A un año de su muerte, una parte de ella quedó para siempre en el corazón de su familia, de sus amigos de fierro y del público que la seguía y admiraba desde sus tiempos de "chica Olmedo". Pero, además, un pedacito de Beatriz Salomón hoy se "codea" con Lolita Torres y Libertad Lamarque, entre otras grandes figuras del espectáculo, en el Museo de la Casa del Teatro.

A mediados del año pasado, sus "niñas", como ella se refería a sus adoradas hijas, Noelia (19) y Bettina (16), tomaron la sugerencia de Adriana Chaumont, íntima amiga de la actriz y madrina de la menor de ellas, y, con el consentimiento de su papá, el cirujano plástico Alberto Ferriols, decidieron donar una gran cantidad de prendas para la boutique que tiene la entidad y con la que recaudan fondos para mantener a los artistas que viven en el edificio de la avenida Santa Fe 1243. También decidieron entregar el último vestido que Bea usó en televisión (para almorzar con Mirtha Legrand) y una serie de cuadros de sus épocas de gloria, entendiendo que, aunque era doloroso desprenderse de estos recuerdos entrañables, la Turca, como le decían sus amigos, fue una figura muy querida y esta sería una linda forma de mantener vivo su recuerdo.

En el Museo de la Casa del Teatro se exhibe el vestido que usó en televisión cuando visitó a Mirtha Legrand Fuente: HOLA - Crédito: Matías Salgado

La actriz y vedette nacida en San Juan murió en 2019 a los 65 años, después de darle batalla con mucho coraje a un cáncer de colon. Tres meses antes había podido cumplirle el sueño a su hija mayor de celebrarle sus 18. Unas horas antes, con algunos dolores pero con amor infinito de madre, recibió a ¡HOLA! en su departamento de Barrio Norte, donde siguen viviendo sus hijas, y posó con ellas. "Vení, Noelita, estás preciosa", le repetía durante el shooting. Y nos con-fesaba: "Me había quedado pendiente festejarle los 15 a Noe. En ese momento no me alcanzó la plata (.). Pero le prometí que los 18 sí se los iba a celebrar. Llegamos. Y estamos felices". En aquella charla, también reconoció que después de catorce años, había habido un acercamiento con su ex, Alberto Ferriols, de quien se había separado en medio de un lamentable escándalo mediático. Y parecía aliviada.

Hoy Noelia sigue los pasos de su papá y estudia para ser cirujana plástica; mientras que Bettina terminará el colegio el próximo año. Nada puede quitarles el dolor de haber perdido a su mamá. Pero quizás, saber que fue una guerrera, que las quiso hasta el infinito y que fue capaz de dejar huella aunque fuera en una simple entrevista, puede llegar a ser una pequeña caricia al alma.

Vedette y actriz, la Turca hizo a delirar a toda una generación como "chica Olmedo" Fuente: HOLA - Crédito: Matías Salgado

Tres meses antes de morir cumplió su sueño de festejarle los 18 a su hija mayor, Noelia, a quien se ve en la foto junto a su hermana, Bettina Fuente: HOLA - Crédito: Matías Salgado

Beatriz murió el 15 de junio de 2019, a los 65 años, después de darle batalla con mucha entereza a un cáncer de colon Fuente: HOLA

Los pasillos de la Casa del teatro Fuente: HOLA - Crédito: Matías Salgado

Uno de los vestidos donados por sus hijas Fuente: HOLA - Crédito: Matías Salgado

Un recuerdo de su época dorada Fuente: HOLA - Crédito: Matías Salgado

La tapa de revista ¡Hola! de esta semana Fuente: HOLA