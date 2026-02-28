Ideas de desayunos saludables con huevos revueltos: proteicas y muy fáciles de hacer
Lejos de los viejos mitos, los expertos confirman que este alimento es clave para la saciedad y la masa muscular; guía paso a paso para prepararlos con vegetales, pescados y hierbas
- 4 minutos de lectura'
El desayuno es la comida más importante del día, por lo que las joyas nutricionales son lo más buscado y allí es donde se destacan los huevos revueltos, aunque no hay muchas recetas populares para evitar caer siempre en el mismo plato. Cada unidad aporta alrededor de seis gramos de proteína de alta calidad, además de una valiosa combinación de vitaminas A, D y del grupo B, junto a minerales como hierro, zinc y fósforo. También contienen colina, nutriente esencial para el cerebro, y antioxidantes como luteína y zeaxantina para la salud ocular.
Atrás quedaron las opiniones negativas sobre su impacto en el colesterol, ya que hoy existe una defensa generalizada de sus beneficios. La nutricionista Magali Alvarenga sostuvo, en diálogo con el portal La Vanguardia, que “los huevos son excelentes para bajar de peso de forma saludable”, ya que proporcionan saciedad por más tiempo y protegen la masa muscular.
A continuación, una selección de diez propuestas para incorporar huevos revueltos con energía y sabor:
- En un primer lugar aparece la combinación con espinacas y tomate, una mezcla que aporta antioxidantes y vitaminas para la función inmune: se utilizan dos huevos, un puñado de espinacas frescas y medio tomate en cubos. Se saltean las verduras en aceite de oliva y luego se añaden los huevos revueltos. El truco es bajar el fuego al agregarlos para que queden jugosos.
- Otra opción es utilizar champiñones y cebolla, ya que los hongos suman fibra y selenio: se saltean en láminas junto con la cebolla picada y luego se mezcla todo con los huevos. Para una textura más cremosa, se puede añadir un chorrito de leche vegetal.
- En tercer puesto aparece la mezcla con palta y cilantro, que aporta grasas saludables que mejoran la absorción de nutrientes: se cocina el huevo a fuego lento y se mezcla con todo al final. Se recomienda incorporar la palta fuera del fuego para conservar su textura.
- Para una receta más sencilla incorporar únicamente morrón rojo, rico en vitamina C y energía: se saltea en tiras, se agregan los huevos y se termina con 30 gramos de queso fresco para sumar calcio. Cocinar a temperatura media asegura una textura sedosa.
- También existe la opción de combinar los huevos revueltos con espárragos y limón, una opción ligera con fibra y folato: se saltean troceados y se añaden los huevos junto con ralladura de limón. Si los vegetales son gruesos, conviene cocerlos antes para que estén tiernos.
- También está la posibilidad de fusionar los huevos con zucchini y albahaca, ya que fusiona hidratación y aroma: se saltea medio zucchini en dados y se incorporan los huevos revueltos, para finalizar con albahaca fresca. Rallar un poco de limón al final realza el sabor.
- Una idea más jugada tiene salmón ahumado y eneldo, fuente poderosa de omega-3 para la salud cardiovascular: se cocinan los huevos revueltos y se añade el salmón y el eneldo al final. Es vital no cocinar demasiado el pescado para mantener su textura.
- Otra posibilidad más cercana al reconocido brunch posee pollo y champiñones, la cual combina proteína de alta calidad con el extra magro del pollo: se saltean los champiñones, se agrega pollo cocido desmenuzado y luego los huevos. Retirar del fuego cuando aún estén jugosos evita que se resequen.
- Cerca del final aparecen posibilidades más vegetarianas, con brócoli y cúrcuma, que aporta fibra y un matiz antiinflamatorio: se saltea el vegetal al vapor troceado con una pizca de cúrcuma antes de añadir los huevos. El aceite de oliva ayuda a liberar el aroma de la especia.
- En último lugar se menciona a la rúcula y el parmesano, que favorece la circulación gracias a sus nitratos naturales: se cocinan los huevos y se mezcla la verdura al final junto con queso parmesano. Añadir la hoja verde justo antes de servir mantiene su frescura.
