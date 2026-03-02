Eclipse de Luna de Sangre, en detalle: a qué hora empieza y desde dónde se ve este martes 3 de marzo

El martes 3 de marzo, el Eclipse de Luna de Sangre tendrá lugar cuando la Tierra se ubique entre el Sol y la Luna para proyectar su sombra sobre el satélite natural. Este proceso astronómico sucederá durante la fase de Luna llena y, según el Servicio de Hidrografía Naval y el Planetario Galileo Galilei, los horarios y la visibilidad dependen de las zonas geográficas.

¿A qué hora empieza y desde dónde se puede ver el eclipse de este martes 3 de marzo?

El fenómeno astronómico comenzará a las 09.49 UT y finalizará a las 13.17 UT. La fase total del evento, momento en el cual la coloración es más notoria, se extiende entre las 11.04 UT y las 12.03 UT. La visibilidad abarca regiones extensas que incluyen el Océano Pacífico, América, el este de Asia y Australia. En la Argentina, la observación resulta limitada y parcial debido a que gran parte del proceso transcurre durante las horas del día.

NASA muestra cómo será el eclipse de luna de marzo 2026

Fuentes del Planetario Galileo Galilei informaron a LA NACION que “solo se podrá apreciar marginalmente el inicio del eclipse en la mitad oeste del país, antes del amanecer y a poca altura sobre el horizonte oeste”. Ciudades como Buenos Aires y la región de la Mesopotamia carecen de la oportunidad de presenciar este evento directamente en el firmamento. Los observadores en las provincias del oeste deben buscar puntos con el horizonte despejado para captar los primeros momentos del oscurecimiento antes de la salida del Sol.

Causas físicas del eclipse lunar

Un eclipse lunar total sucede cuando la Tierra se posiciona directamente entre el Sol y la Luna. El planeta cubre completamente el disco lunar con su sombra umbral, que es la parte más oscura de la proyección. El nombre popular de este evento surge del tono rojizo o anaranjado que adquiere el satélite. Este cambio de color se debe a que una parte de la luz atraviesa la atmósfera terrestre y alcanza la superficie lunar.

Así se verá la "Luna de Sangre" este martes 3 de marzo de 2026

La atmósfera terrestre funciona como un filtro para la radiación solar. Los colores con longitudes de onda más cortas, como el azul y el violeta, se dispersan con facilidad, mientras que los tonos de longitudes de onda más largas, como el rojo y el naranja, logran atravesar la capa de aire y se reflejan en la Luna. La intensidad del color rojo varía según la cantidad de polvo o nubes presentes en la atmósfera terrestre en ese momento. Este proceso físico permite que el satélite sea visible incluso cuando se encuentra bajo la sombra total del planeta.

Transmisiones oficiales y cobertura en línea

Los interesados que residen en zonas sin visibilidad directa cuentan con opciones tecnológicas para seguir el suceso. Diversos organismos especializados en astronomía ofrecen cobertura online en tiempo real. La NASA transmite el desarrollo del eclipse a través de su canal oficial de YouTube. Esta plataforma permite observar el cambio de tonalidades y el avance de la sombra terrestre sobre el disco lunar desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

La NASA trasmitirá el eclipse por medio de su canal de YouTube

Cronograma de fenómenos astronómicos para el resto del año

El año 2026 depara un total de cuatro eclipses. El primero ocurrió el pasado 17 de febrero y fue un eclipse solar anular, ya que la Luna se interpuso entre el Sol y la Tierra, pero no cubrió el disco solar por completo. Este suceso generó un “Anillo de Fuego” brillante que fue visible de forma parcial desde el sur de la Argentina. El calendario continúa con dos citas de gran relevancia para los aficionados al espacio.

Más allá del eclipse lunar de este 3 de marzo, la agenda astronómica de 2026 incluye dos eventos más de este tipo, según el SHN:

Tipo de eclipse Fecha Horario Dónde se podrá ver Eclipse total de Sol Miércoles 12 de agosto Comienza a las 15.34 UT y finaliza a las 19.58 UT Es visible como parcial en el norte de Estados Unidos de América, oeste de África y Europa. La fase total es visible en el Ártico, Groenlandia, Islandia y España. Eclipse parcial de Luna Viernes 28 de agosto Comienza a las 2.33 UT y finaliza a las 5.51 UT Es visible en el este del Océano Pacífico, en toda América (incluida la Argentina), Europa

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.