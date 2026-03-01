Las efemérides del 1° de febrero reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, domingo en que se celebra el Día del Ferroviario en la Argentina.

Esta celebración se remonta a 1948, cuando el entonces presidente Juan Domingo Perón nacionalizó la actividad ferroviaria y creó la empresa estatal Ferrocarriles Argentinos. El decreto N° 32.574, firmado ese 1° de marzo, reorganizó las antiguas compañías, incluyendo a los Ferrocarriles del Estado en las ocho líneas en que fue dividida la red a partir del año siguiente: General Bartolomé Mitre, General Belgrano, Domingo F. Sarmiento, General Roca, General San Martín, General Urquiza y Patagónico.

El Día del Ferroviario se celebra todo los 1° de marzo en la Argentina Prensa Min Transporte

Gracias a esta iniciativa, el ferrocarril se transformó en un medio de transporte al servicio del desarrollo de las economías regionales, con servicios regulares de pasajeros y carga, llegando a operar casi 50.000 km de vías.

Efemérides del 1° de marzo: ¿qué pasó un día como hoy?

1445 – Nace Sandro Botticelli, pintor italiano.

1565 - Se funda la Ciudad de Río de Janeiro.

1810 – Nace Federico Chopin, compositor polaco.

1870 - Con la batalla de Cerro Corá y la muerte del mariscal paraguayo Francisco Solano López, termina en victoria de la Argentina, Brasil y Uruguay la Guerra de la Triple Alianza.

1879 - Se inicia la Guerra del Pacífico entre Bolivia y Chile, considerada uno de los hechos más importantes en la historia de América del Sur.

1890 - Nace el artista plástico argentino Benito Quinquela Martín.

1914 - Muere Jorge Newbery, aviador y fundador de la Aeronáutica Militar Argentina.

1932 - Se produjo el secuestro del hijo de 20 meses del reconocido aviador Charles Lindbergh, conocido como “El crimen del siglo”.

1944 - Nace Roger Daltrey, líder de la mítica banda británica The Who.

1958 – Nace el político argentino Aníbal Ibarra.

1964 – Nace Pedro Saborido, productor y guionista argentino, narrador y coautor de la serie Peter Capusotto y sus videos.

1975 - Se lleva a cabo la primera edición de la Feria del Libro.

1994 - Nace el cantante canadiense Justin Bieber.