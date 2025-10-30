Belleza, sabor y sustentabilidad: 5 propuestas que reinventan el veganismo

Ser vegano es una forma de entender el cuidado, la innovación y el impacto que generamos en el planeta. En vísperas del Día del Veganismo, a celebrarse el sábado 1 de noviembre, exploramos cinco proyectos argentinos que traducen esa filosofía en productos potentes, sabrosos y responsables, siempre de la mano de Club LA NACION.

Bör

Bör ofrece cosmética sustentable con años de trayectoria.

Sitio web: www.bor.com.ar

www.bor.com.ar Beneficio: 20% en compra online todos los días

20% en compra todos los días El dato: cuentan con combos diseñados para distintas rutinas y necesidades del cuidado de la piel

El legado de Piroska Borsits, pionera de la bioquímica cosmética en Córdoba, cobra vida en Bör, “piel” en húngaro. Su nieta recuperó los apuntes y fórmulas originales para actualizarlos con tecnología moderna y transformarlos en una línea de cuidado consciente y efectiva. La propuesta combina ciencia y naturaleza con productos potentes y seguros. Dos destacados: el sérum antioxidante con niacinamida y ácido hialurónico, que hidrata, atenúa manchas y suaviza arrugas; y la bruma tónica con hamamelis, llantén, rosas y romero, perfecta para refrescar y calmar la piel a cualquier hora del día.

Pomona Foods

Pomona recupera aquellas frutas y verduras que no llegaron a venderse y las recupera mediante un proceso de liofilización.

Sitio web: www.pomonafoods.co

www.pomonafoods.co Beneficio: 25% para socios BLACK y 15% para Premim en compra online todos los días

25% para socios BLACK y 15% para Premim en compra todos los días El dato: sus productos mantienen el 97% de los nutrientes originales y pueden conservarse más de dos años sin refrigeración

Pomona Foods nació para reducir el desperdicio de frutas y verduras en Argentina, recuperando aquellas que no llegan a venderse y transformándolas mediante liofilización en alimentos 100% naturales, sin conservantes ni aditivos. El resultado: snacks saludables, fáciles de conservar y con una vida útil de más de dos años. Sus frutas y verduras liofilizadas pueden disfrutarse solas, en postres, mezclas o blends de té premium. Inspirada en la diosa romana de las huertas, Pomona apuesta por volver a lo natural y combatir el desperdicio desde la innovación.

Sampa

Hakusai y enokis asados con puré de arvejas y gremolata, parte de la nueva carta de Sampa de primavera/verano.

Sitio web: www.sampa.com.ar

www.sampa.com.ar Beneficio: 20% de martes a sábado

20% de martes a sábado El dato: fue uno de los primeros espacios porteños en ofrecer una parrilla 100% vegetal

En 2018 nació la idea de Sampa, un restaurant inspirado en un viaje gastronómico por San Pablo (entre mercados, botecos y restaurantes) que le dio nombre y espíritu al proyecto. En octubre de 2019 abrió sus puertas con una propuesta simple pero creativa: una cocina que pone a los vegetales, hongos y algas en el centro de la escena, trabajando con pequeños productores orgánicos y agroecológicos. En su barra principal, una parrilla se dedica exclusivamente a asar verduras y quesos. Al fondo cultivan su propia huerta, de donde surgen muchos de los ingredientes que usan en la cocina.

Borja Specialty Coffee

Una tarde en Borja puede verse así.

Red social : www.instagram.com/borjacafe

: www.instagram.com/borjacafe Beneficio: 20% todos los días

20% todos los días El dato: todos los cafés pueden pedirse con leche vegetal sin costo extra

Borja Café, con sucursales en Belgrano, Palermo y Recoleta, combina el espíritu de cafetería de especialidad con una propuesta gastronómica fresca y artesanal. Su carta incluye opciones veganas tentadoras: el budín de banana y chips de chocolate vegano, el dátil relleno de manteca de maní, el tostón de calabaza vegano (con pan brioche de boniato, untable de cajú y pesto de hierbas) y bowls saludables como el Spring Chia o el bowl de frutas de estación.

Tomate

Una de las novedades del mes en Tomate: el açaí bowl.

Sitio web: www.tomate.com.ar

www.tomate.com.ar Beneficio: 15% de domingo a viernes

15% de domingo a viernes El dato: toda la carta puede adaptarse con pan o ingredientes sin TACC a pedido

Tomate celebra la cocina de estación con una carta fresca y colorida. Entre sus opciones veganas y vegetarianas se destacan el hummus con zanahorias asadas y garrapiñada de avellanas (con versión vegana sin yogur), los triángulos de mozzarella con opción vegana, el wrap de vegetales, la ensalada de cous cous con vegetales, garbanzos, palta y frutos secos, y la pasta integral con brócoli, calabaza, rúcula y castañas de cajú. Además, en su sección de sándwiches, el Mediterráneo ofrece una versión veggie con vegetales asados, y la burger de cordero cuenta con una alternativa a base de gírgolas.

*Beber con moderación. Pro

Para ser parte de Club LA NACION, conocer todos sus beneficios, vigencias, términos y condiciones, ingresá acá .

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.