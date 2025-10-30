LA NACION
Belleza, sabor y sustentabilidad: 5 propuestas que reinventan el veganismo

De la cosmética consciente a la cocina vegetal, Club LA NACION acerca beneficios amables con el planeta

Las frutas, verduras, semillas y legumbres pueden ser fuente de múltiples emprendimientos, desde restaurantes a cosmética.
Ser vegano es una forma de entender el cuidado, la innovación y el impacto que generamos en el planeta. En vísperas del Día del Veganismo, a celebrarse el sábado 1 de noviembre, exploramos cinco proyectos argentinos que traducen esa filosofía en productos potentes, sabrosos y responsables, siempre de la mano de Club LA NACION.

Bör

Bör ofrece cosmética sustentable con años de trayectoria.
El legado de Piroska Borsits, pionera de la bioquímica cosmética en Córdoba, cobra vida en Bör, “piel” en húngaro. Su nieta recuperó los apuntes y fórmulas originales para actualizarlos con tecnología moderna y transformarlos en una línea de cuidado consciente y efectiva. La propuesta combina ciencia y naturaleza con productos potentes y seguros. Dos destacados: el sérum antioxidante con niacinamida y ácido hialurónico, que hidrata, atenúa manchas y suaviza arrugas; y la bruma tónica con hamamelis, llantén, rosas y romero, perfecta para refrescar y calmar la piel a cualquier hora del día.

Pomona Foods

Pomona recupera aquellas frutas y verduras que no llegaron a venderse y las recupera mediante un proceso de liofilización.
Pomona Foods nació para reducir el desperdicio de frutas y verduras en Argentina, recuperando aquellas que no llegan a venderse y transformándolas mediante liofilización en alimentos 100% naturales, sin conservantes ni aditivos. El resultado: snacks saludables, fáciles de conservar y con una vida útil de más de dos años. Sus frutas y verduras liofilizadas pueden disfrutarse solas, en postres, mezclas o blends de té premium. Inspirada en la diosa romana de las huertas, Pomona apuesta por volver a lo natural y combatir el desperdicio desde la innovación.

Sampa

Hakusai y enokis asados con puré de arvejas y gremolata, parte de la nueva carta de Sampa de primavera/verano.
En 2018 nació la idea de Sampa, un restaurant inspirado en un viaje gastronómico por San Pablo (entre mercados, botecos y restaurantes) que le dio nombre y espíritu al proyecto. En octubre de 2019 abrió sus puertas con una propuesta simple pero creativa: una cocina que pone a los vegetales, hongos y algas en el centro de la escena, trabajando con pequeños productores orgánicos y agroecológicos. En su barra principal, una parrilla se dedica exclusivamente a asar verduras y quesos. Al fondo cultivan su propia huerta, de donde surgen muchos de los ingredientes que usan en la cocina.

Borja Specialty Coffee

Una tarde en Borja puede verse así.
Borja Café, con sucursales en Belgrano, Palermo y Recoleta, combina el espíritu de cafetería de especialidad con una propuesta gastronómica fresca y artesanal. Su carta incluye opciones veganas tentadoras: el budín de banana y chips de chocolate vegano, el dátil relleno de manteca de maní, el tostón de calabaza vegano (con pan brioche de boniato, untable de cajú y pesto de hierbas) y bowls saludables como el Spring Chia o el bowl de frutas de estación.

Tomate

Una de las novedades del mes en Tomate: el açaí bowl.
Tomate celebra la cocina de estación con una carta fresca y colorida. Entre sus opciones veganas y vegetarianas se destacan el hummus con zanahorias asadas y garrapiñada de avellanas (con versión vegana sin yogur), los triángulos de mozzarella con opción vegana, el wrap de vegetales, la ensalada de cous cous con vegetales, garbanzos, palta y frutos secos, y la pasta integral con brócoli, calabaza, rúcula y castañas de cajú. Además, en su sección de sándwiches, el Mediterráneo ofrece una versión veggie con vegetales asados, y la burger de cordero cuenta con una alternativa a base de gírgolas.

