Bernardo Stamateas, psicólogo: “La única certeza que todos tenemos es que algún día vamos a morir...”

Vivimos actualmente una epidemia de ansiedad. Pero ¿por qué tanta gente vive ansiosa? Fundamentalmente, no porque la persona se enfrente a un peligro, sino porque no sabe qué va a suceder. A la mayoría de los seres humanos nos cuesta soportar la incertidumbre de no saber qué va a suceder.

Ese no saber es lo que llamamos incertidumbre y puede activar la ansiedad. Entonces, intentamos controlar lo que sentimos. ¿De qué manera? Pensando… y pensando. Se trata de un tipo de pensamiento “calesita”: da vueltas y vueltas, sin llegar a ninguna parte.

Ahora bien, el problema no es pensar, sino quedar en medio de pensamientos que no tienen ningún rumbo.

Uno de los rasgos principales de la salud mental consiste, precisamente, en tolerar la incertidumbre. Sin embargo, cuando las cosas no funcionan bien, a nadie le gusta no saber qué va a ocurrir con la pareja, con los hijos, con la salud, o con el trabajo. ¡Qué difícil es no saber! Y, en verdad, la única certeza que todos tenemos es que algún día vamos a morir…

Aun así, todos buscamos conocer un futuro que todavía no existe. Por eso, frente a aquello que no podemos saber, nuestra mente recurre al pensamiento catastrófico y repetitivo: “Me va a ir mal”; “Me voy a enfermar o a morir”; “Me voy a quedar sin trabajo”. Ante la incertidumbre o frente a algo que no sabemos, imaginamos el peor escenario posible y comenzamos a preocuparnos por algo que todavía no sucedió. Y eso es ansiedad. Porque el fin del pensamiento debería ser conducirnos a la acción, y no dejarnos atrapados en la preocupación.

Acciones sencillas que pueden ayudarnos a reducir la ansiedad:

Pararnos en los hechos, no en las suposiciones , porque estas pueden llevarnos a pensamientos catastróficos.

, porque estas pueden llevarnos a pensamientos catastróficos. Accionar . Mientras la preocupación da vueltas, la ocupación da un paso.

. Mientras la preocupación da vueltas, la ocupación da un paso. Priorizar las tareas , porque no todo lo que hacemos tiene el mismo nivel de importancia.

, porque no todo lo que hacemos tiene el mismo nivel de importancia. Hacer las cosas de a una por vez , sin intentar hacer varias cosas al mismo tiempo.

, sin intentar hacer varias cosas al mismo tiempo. Cultivar la fe , que es “destructora de la ansiedad”. Jesús dijo: “No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones”.

, que es “destructora de la ansiedad”. Jesús dijo: “No se preocupen por el día de mañana, porque el mañana traerá sus propias preocupaciones”. Hablar de lo que nos molesta , en lugar de callarnos y tragarnos lo que sentimos.

, en lugar de callarnos y tragarnos lo que sentimos. Saber que no podemos controlar a nadie.

Pero ¿es mala la ansiedad? No. Es una reacción normal del cuerpo que nos permite ir del punto A al punto B. Si me quedo dormido y me levanto, me baño y desayuno con rapidez para llegar a horario al trabajo, esa es una ansiedad positiva: me moviliza y me ayuda a actuar. Pero, una vez que estoy en el trabajo, puedo relajarme y dejar de correr. Si sigo corriendo, esa ansiedad se convierte en tóxica.

La ansiedad no es necesariamente el problema, sino cuando no podemos ponerle un freno. Todos merecemos vivir vidas sanas y plenas, libres de preocupación.