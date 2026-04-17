El Dr. Daniel López Rosetti explicó qué es realmente la presión arterial

En su columna en Encendidos en la Tarde por Radio Mitre AM 790, el doctor Daniel López Rosetti se detuvo en un concepto fundamental para la salud: la presión arterial. Con un lenguaje claro y didáctico, el especialista explicó cómo funciona el sistema circulatorio y por qué es vital mantener sus valores dentro de parámetros normales.

“¿Qué es la presión arterial? La presión arterial es la sangre que circula por las arterias. Vos tenés vida porque la sangre circula. Si no circulase, no hay vida”, señaló el reconocido médico clínico.

A lo largo de su explicación, el doctor utilizó comparaciones simples para que cualquier persona pueda comprender el proceso. “¿Por qué se mueve la sangre? No se mueve porque tiene patitas. Se mueve porque hay diferencia de presión. Es decir, la sangre va de lugares de más presión a menos presión”, remarcó.

La presión arterial es la fuerza de la sangre contra las paredes arteriales al latir el corazón (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

“El sistema arterial es como un sistema de tuberías. Y tiene una bomba, que es una bomba muscular, que es el corazón. Y es una bomba que se llama aspirante impelente. Toma líquido de un lado, sangre, y lo expulsa por el otro. Igual que lo hacen los bombeadores, digamos, de campo”, explicó con paralelismos para que todos los oyentes pudieran entender el funcionamiento del cuerpo humano.

El rol clave del corazón en la presión arterial

El médico también profundizó en el funcionamiento del corazón como motor del sistema circulatorio. “Es un órgano de orden muscular con cuatro cavidades, dos ventrículos, que son los que empujan la sangre, dos aurículas, que es donde llega la sangre, también empuja la sangre, y el ventrículo izquierdo, que es el que empuja la sangre a todas nuestras arterias de todo el cuerpo”, recordó como en una clase de anatomía.

“Envía la sangre a la arteria aorta y de ahí se distribuye por todo el cuerpo. Esa presión arterial es fundamental para vivir”, continuó respecto al procedimiento.

Más allá de su función vital, López Rosetti advirtió sobre los riesgos de no mantener la presión dentro de valores normales y cómo esto puede afectar al corazón. “Pero sucede que tiene que tener valores determinados. Cuando estamos por encima de esos valores, el corazón está trabajando más. Sufre más, puede tener más complicaciones”, indicó.

¿Qué es la presión arterial?

Además, explicó que la hipertensión sostenida puede generar daños progresivos en el organismo: “Se generan otras alteraciones, como, por ejemplo, se fomenta el desarrollo de la aterosclerosis, es decir, la formación de placas de ateroma, de acumulaciones de lípidos, de calcio, de sustancias, de células, dentro de nuestras arterias, lo que altera claramente la calidad circulatoria de esas arterias”.

Conocer el funcionamiento de este sistema es fundamental, ya que permite entender por qué es necesario estar al tanto de nuestra presión arterial. Según explicó el médico, la hipertensión no presenta síntomas visibles, pero puede causar daños silenciosos en el organismo. Detectarla a tiempo permite prevenir complicaciones graves como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares o insuficiencia renal. “La presión es la fuerza que sostiene tu vida. Controlarla es prevención”, concluyó el especialista.