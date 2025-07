Britta Jaschinskila, la fotoperiodista que evidencia el tráfico de fauna: “Ganaba mucha plata pero me sentía insatisfecha”

PARA LA NACION Isabel de Estrada Escuchar Nota

“Creo en escuchar a mi estómago y producir imágenes que personalmente me gusten. Son una combinación de mi cabeza, mi corazón y mis manos”, declara cuando le preguntan sobre el por qué de su trabajo

Su muestra “Still Life”, con fotos impactantes, terribles, y al mismo tiempo de una gran belleza recorren el mundo de la ilegalidad, llegando a aquellos lugares donde se toman decisiones y se promulgan leyes, como el Parlamento inglés, el Parlamento polaco o el español.

Britta Jaschinski es fotoperiodista, ganadora de tres awards-winning wildlife, y conocida por sus investigaciones acerca de la relación entre los humanos y la naturaleza. En su fotografía deja en evidencia los crímenes hacia los animales y el medio ambiente, con el objetivo de movilizar gobiernos, hombres de negocios, y público. Britta muestra la realidad y llama a tomar acción, con el objetivo de crear un mundo mejor para todos.

Britta Jaschinskila y su mirada sobre el tráfico de fauna Gentileza B.Jaschinskila

















Trofeos de caza y ser vegetariana

Nacida y criada en Alemania, Britta Jaschinski, se define como artista y política: “De chica pintaba. Durante la invitación de una amiga a jugar a su casa, descubrí trofeos de caza que adornaban las paredes y fue a los 14 años que me hice vegetariana. Siempre tuve una fascinación por los animales, los respeto y los admiro. Cuando tenía 15 años hacía campaña contra los animales de laboratorio, las granjas industriales y la industria de la carne.” dice. “Quería ser artista y política” aclara. Hoy en día se considera así misma las dos cosas, y cada uno de sus actos está al servicio de los animales. Publica libros, da conferencias, participa en muestras y festivales y está allí adonde sus imágenes pueden despertar conciencias, y legislar para que termine el tráfico de fauna.

“Cuando estaba en la secundaria hice un curso de fotografía y después entré como aprendiz en un estudio muy grande de fotografía publicitaria. Aprendí las bases, pero eso no era lo mío. Y empecé a combinar lo que había aprendido, con mi creatividad” cuenta. “Para mí la fotografía es una herramienta, si me la sacaran, estoy segura de que encontraría otra herramienta para hacer lo que hago” asegura.

“Ganaba mucha plata pero me sentía insatisfecha”

“Me puse a trabajar como fotógrafa publicitaria en Alemania pero rápidamente me di cuenta que no me llevaría a ningún lado. Ganaba mucha plata pero me sentía vacía, insatisfecha. Quería usar la fotografía para unificar mis preocupaciones” recuerda, “me fui a Inglaterra a estudiar fotografía en la escuela de Arte & Diseño, Bournemouth & Pool. Ahí aprendí sobre fotógrafos que habían podido influenciar y cambiar injusticias con su trabajo. Y me convencí de que podía encontrar mi voz a través de ella. Miraba a los fotógrafos de Magnum, a todos, pero la manera en que compongo mis fotos y uso los colores está más influenciada por la pintura que la fotografía. Me fascinan los animales pintados por Franz Marc y me he inspirado en Dürer para algunos de mis trabajos.

¿Qué es lo que moviliza a esta fotógrafa alemana a meterse en el oscuro y peligroso mundo de la cacería y del tráfico ilegal de fauna?

“Los humanos explotamos y usamos a los animales desde siempre. Nosotros necesitamos a los animales, pero ellos no nos necesitan a nosotros. Y nos sentimos superiores. Siento que mi misión es contarle a la gente a través de mis libros y mis imágenes, que los animales tienen dignidad, y que son seres sintientes. Tenemos que proteger su hábitat y a ellos de nosotros, porque creemos que podemos hacer cualquier cosa. Una vez en África, adonde voy mucho a fotografiar, los oficiales de las fronteras que controlan el tráfico y los que protegen a los animales de los parques, me dijeron, mientras fotografiaba, una frase que me impactó mucho: “Gracias por venir aquí a documentar esto, porque al menos sentimos que estos animales, a los que les quitaron la vida, murieron por un propósito, que es ser los embajadores de esta extinción.”

Britta da conferencias, habla ante audiencias enormes develando el peligroso mundo en el que se mueve. Es consciente de lo que hace, de la cantidad de intereses que se mueven en el tráfico de fauna. Podría decirse que usa su cámara de fotos, como un arma, un arma para proteger a los animales. Muchísimas de ellas, son tomadas en África, de donde sale la mayor parte de ellos y que la fotógrafa considera uno de los lugares más lindos del mundo.

Y cita con humor, una frase del biólogo Edward Wilson: “Si todos los humanos desapareciéramos, el mundo se regeneraría de nuevo hasta encontrar el equilibrio que existía hace diez mil años atrás. Si los insectos desaparecieran súbitamente, el medio ambiente entraría en un caos”. Frase que define su pensamiento. Y concluye: “No me siento superior a ninguna criatura viviente” agrega Britta “y me disturba mucho lo que hacemos para poseer y tomar el control de ellos”.

Este mes su muestra llegó al Congreso Nacional de la Argentina de la mano de la organización “Human world for animals”, adonde la diputada Soledad Carrizo, apoyada por 50 organizaciones argentinas, proteccionistas de los animales y el medio ambiente, promueven una ley para prohibir la importación de los trofeos de caza en nuestro país.