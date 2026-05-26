Llegaron dos yaguaretés más: la estrategia para “anclar” a los machos empieza a dar frutos en Chaco

Parece que el Parque Nacional El Impenetrable se dota de cada vez más yaguaretés. Hace tan solo dos años se habían registrado apenas siete en toda la provincia. Desde entonces el número fue en aumento. Actualmente, tras el hallazgo de dos nuevos ejemplares en los últimos meses, llegaron a ser 19.

Para los expertos dedicados a su reinserción y recuperación, el crecimiento del número de yaguaretés es una señal de que sus esfuerzos están valiendo la pena. Según destacan desde Rewilding Argentina, la llegada de los últimos ejemplares reafirma que la estrategia que iniciaron en la zona en 2019 cobra cada vez más fuerza.

Ellos no solo buscan que haya más felinos, sino también que tengan una convivencia pacífica con la población. “Para nosotros es fundamental el trabajo con las comunidades. Sin eso, repoblar a los yaguaretés sería imposible”, afirma Débora Abregú, Coordinadora de Conservación en el Proyecto El Impenetrable de esta fundación.

A uno de los yaguaretés lograron capturarlo y monitorearlo Fundación Rewilding Argentina

El programa consistió en la reproducción del yaguareté en condiciones salvajes con una hembra introducida. Hasta aquel año había solo machos en el Chaco. Después de una reproducción exitosa, el proyecto continuó dotando al bosque chaqueño de hembras. Hoy son cada vez más los ejemplares “anclados” allí.

“Antes, muchos de estos machos aparecían una vez y después desaparecían sin dejar rastro. Hoy podemos monitorearlos, entender cómo usan el territorio y trabajar para cuidarlos”, destaca Abregú.

Actualmente, los animales recorren aquella zona y, si es posible, los biólogos y veterinarios los monitorean. Les ponen un collar rastreador y también miden sus signos vitales y su estado general de salud.

Registraron nuevos yaguaretés en el Parque Nacional El Impenetrable

Este seguimiento permite conocer sus desplazamientos, estudiar su comportamiento y, fundamentalmente, mejorar las estrategias para protegerlos en una de las regiones donde la especie continúa en peligro crítico de extinción. Los principales riesgos para la especie son la expansión de la frontera agrícola y la caza furtiva.

Muchas veces al yaguareté lo matan personas que no necesariamente son cazadores, pero que, por uno u otro motivo, disparan. Generalmente porque el animal pasó cerca de una casa donde hay niños, porque mató unas cabras o una cría de vaca, o porque se difundió algún video en redes sociales de un “tigre” que “desfiguró el rostro de una mujer”. El trabajo que tanto Rewilding como Proyecto Yaguareté y otras organizaciones han desarrollado se centró en programas de educación y contacto con las comunidades.

El pasado viernes, los alumnos de dos escuelas de la localidad de Miraflores participaron de una actividad organizada por la Municipalidad, Rewilding Argentina y el Parque Nacional El Impenetrable para elegir el nombre de un yaguareté macho que habita en El Impenetrable chaqueño. Entre las cuatro propuestas presentadas, el nombre más votado fue No’huet, que significa “Rey de los animales” en qom.

Para los expertos la llegada de nuevos machos evidencia la lenta recuperación de la especie Fundación Rewilding Argentina

La llegada de nuevos machos también resulta fundamental para consolidar una población reproductiva en el Chaco. La presencia de hembras liberadas aumenta las posibilidades de encuentros y reproducción en libertad. Aunque esto recién comienza a mostrar frutos. El primer registro de cachorros nacidos en libertad en más de 35 años fue apenas el año pasado.

Desde Rewilding plantearon que la repoblación del yaguareté también puede venir con ventajas económicas. Su recuperación también impulsa nuevas oportunidades para las comunidades locales, a través del crecimiento del turismo de naturaleza y la valorización de uno de los ambientes más importantes y biodiversos de la Argentina.