Cable a tierra: la economista que convirtió su cocina en un colorido refugio

Fue una tarde sin lugar a dudas especial. El lugar: la casa de una amiga. La ocasión: un té para conversar y ponerse al día en grupo. "Nunca me voy a olvidar de ese día. Mi amiga había preparado una mesa increíble con toda vajilla de Anthropologie. ¡Me morí de amor! Y durante el siguiente viaje que hice a Estados Unidos, me fui a un local de la marca y me compré todo lo que pude", recuerda Valeria Mendizábal, que es economista, tiene una Maestría en Administración de Negocios y es, además, profesora de inglés de nivel medio y superior.

Aunque su profesión no la vincula en forma directa con su amor por la vajilla y los objetos preciosos, la experta en finanzas guarda recuerdos de su infancia, en Banfield, cuando en su casa recibían visitas y su madre se esmeraba en armar coloridas mesas dispuestas con la mejor vajilla que tenían. "De chica amaba recibir visitas en casa. Me encantaba cuando festejábamos cumpleaños o simplemente venían amigos a cenar. Recuerdo que mi mamá siempre armaba unas mesas divinas y usaba su mejor vajilla, aunque lo mejor de todo era la comida riquísima que preparaba (ese talento, sin duda, no lo heredé). Era muy feliz compartiendo en familia las mesas de Navidad y Año Nuevo. En esas ocasiones también se preparaban mesas temáticas y nos divertíamos mucho".

Valeria trabaja en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en el área de Finanzas. Por lo general, arranca su jornada temprano a la mañana ya que necesita leer diarios y mirar noticieros para estar informada sobre las últimas noticias económicas. "El sector en el que estoy es muy activo: hacemos relevamientos de tasas de mercado, preparamos diversos reportes económicos y financieros, analizamos el impacto que tiene en los resultados el hecho de subir o bajar tasas activas o pasivas de interés, entre otras cosas. Lo que más disfruto del día a día es trabajar en equipo y tener la posibilidad de aprender todo el tiempo algo nuevo".

Sin embargo, cuando finaliza su horario laboral es cuando realmente comienza su día. Hace 13 años, cuando se mudó con su marido al departamento de Palermo en el que hoy viven junto a su hijo, tuvo que empezar de cero. La vivienda estaba destruida y eso le dio la oportunidad para pensar y diseñar cada uno de los espacios. Contrataron en ese entonces a un arquitecto y equipo de trabajo que los asesoró. "Pero todas las decisiones y elecciones sobre muebles, cerámicas y paletas de colores las tomaba yo".

La cocina es su lugar favorito de la casa.

"Siento que es el corazón del hogar por eso es tan colorida y tan llena de buena energía". Además de las tazas de Anthropologie, que colecciona y atesora, tiene algunas piezas de MacKenzie Childs, una marca extranjera que tiene propuestas más exclusivas que Anthropologie. "Allí me compré mi pava de mariposas que tanto amo. Y otra marca favorita, que es más accesible, es The Pioneer Woman: su vajilla colorida me enamora y, siempre que puedo, me compro algo para mi cocina".

Petite Affaire, Ay, Fidela!, Las Matildas, Diente de León Studio, La Cala, María Dagand, Charles by Celine, son algunos de los textiles que forman parte de su colección

Para el uso diario en la cocina, pero también para armar las mesas, Valeria tiene textiles de diversos emprendimientos nacionales. "Por supuesto que tengo trapos de cocina y servilletas de Anthropologie, que no pueden faltar. Los cubiertos y la vajilla son de ahí también... ¡Me declaro muy fan de la marca!".

El cuadro abstractose lo hizo a pedido la artista Juli Fernández Farro.

En el living, un amplio y cómodo sillón invita a disfrutar de una taza de té, descansar, charlando o mirar la tele. El recibidor es un lugar de la casa por el que Valeria tiene especial predilección y además lo usó para armar el rincón del café.

El mueble aqua es de Wood Market Furniture.

Durante los primeros meses de aislamiento, Valeria tuvo que pensar en un espacio para armar su escritorio de trabajo. "Como mi dormitorio es muy grande, se me ocurrió correr una de las mesas de luz y armar el escritorio ahí mismo. Y quedé chocha con el resultado final. Realmente valoro mucho haber creado este rincón que me vino fantástico para seguir haciendo home office desde casa los días que no me toca ir al banco".

El escritorio es de Wood Market Furniture, la lámpara es de Klik Iluminación y la pizarra de pared es de Börd.

El balcón fue su cable a tierra durante la cuarentena, su contacto con la naturaleza. "Cuando vienen los días lindos, sigo aprovechando el espacio y armo mesas de desayunos o meriendas para disfrutar un poco del aire libre".

Hace tres años, un poco a modo de juego, también se propuso tomar fotos de lo que sus creaciones y subirlas a su cuenta de Instagram @vale.mendizabal. "En ese momento, aparte de usar mi vajilla Anthropologie, compraba muchos artículos deco de distintos emprendedores que seguía en Instagram. Cuando los incluía en alguna de mis mesas, los etiquetaba. Ellos me agradecían y compartían mi foto en sus cuentas y así mucha gente me empezó a conocer y a seguir".

Confiesa que tiene rituales que le dan mucho placer: los fines de semana le gusta desayunar siempre con una taza Anthropologie distinta. "Me levanto temprano, visto la mesa, elijo los textiles, las flores y la vajilla que voy a usar. Después me preparo algo rico de comer y foteo la escena para subirla en mi cuenta de Instagram. Me fascina armar mesas porque me permite dejar de lado por un rato mi parte mental y lógica, para poder desarrollar mi lado creativo, que ama el diseño. Creo que en una de mis mesas de té no podría nunca faltar alguna de mis tazas, flores y una rica torta para compartir".