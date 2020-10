Posada salteña. Una casa de 1780 y un jardín que deslumbra a quienes lo visitan

Me gusta Me gusta

En 2001, Jackie y Eric Henderson compraron una casa de 1780, casi en ruinas, en la localidad salteña de Cachi, pequeña ciudad inmersa en los Valles Calchaquíes. "Pasando un día por el pueblo, vimos el cartel que decía 'Dueño vende' y la compramos". La casa estaba destruida y para volverla a su encanto original llamaron al arquitecto local Javier Cruz, experto en adobe. La restauración duró un año. Se convirtió así en el lugar elegido de la pareja para pasar temporadas de descanso.

Pero el espíritu inquieto de Jackie la llevó a concretar un proyecto personal: ayudar a los tejedores de la zona a vender sus productos. Durante la obra había conocido a Martín, uno de los mejores tejedores del lugar, y juntos decidieron apoyar a otros con este oficio, ofreciéndoles un punto de venta en el pueblo ya que muchos de ellos residen en el campo. "Al mismo tiempo, yo tenía un interés personal en mejorar un poco el diseño y en particular los colores que estaban utilizando", cuenta Jackie. Así, en 2006, nació La Casa del Tejedor, como proyecto textil.

Pero desde marzo de 2019 también empezaron a recibir huéspedes y la casa se transformó en posada, con un jardín que maravilla y que sigue creciendo. Martín es hoy la mano derecha de los Henderson, es casero, ayuda en el jardín y la huerta, y hasta recibe a los visitantes cuando los anfitriones no están.

El terreno era tierra arrasada, sin una sola planta ya que había sido utilizado únicamente para el secado de pimientos durante largo tiempo. Hace 17 años, Jackie comenzó con el diseño del jardín, con la fiel ayuda de Martín.

Mi madre era jardinera en Somerset. Siempre me gustaron las plantas, las flores, pero no me dediqué a eso, así que ahora estoy feliz teniendo una buena excusa para hacerlo.

Jackie Henderson