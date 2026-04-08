Cada cuánto se recomienda cambiar el colchón

El colchón es un componente fundamental para el descanso, pero su estado suele pasar desapercibido hasta que comienzan a aparecer molestias o problemas de sueño. Identificar las señales de deterioro y mantener una limpieza adecuada puede marcar la diferencia en la salud y el bienestar diario.

Con el paso del tiempo, los colchones acumulan polvo, ácaros y otros alérgenos que pueden afectar la calidad del aire en el hogar y provocar molestias respiratorias. Según un informe del sitio especializado Cuidate Plus, este es uno de los factores que indican la necesidad de evaluar su estado y considerar un posible reemplazo.

El mismo informe señala que, aunque la vida útil promedio de un colchón se sitúa entre los 7 y 10 años, existen señales que pueden anticipar la necesidad de cambiarlo antes de ese periodo. Entre ellas se encuentran el desgaste visible, como hundimientos, bultos o superficies irregulares, que afectan la postura durante el descanso.

Además, experimentar dolores en la espalda, el cuello o las articulaciones al despertar puede ser un indicio de que el colchón perdió su capacidad de soporte. A esto se suma la dificultad para encontrar una posición cómoda o la interrupción frecuente del sueño, factores que también evidencian un deterioro en su funcionalidad.

Dormir mal puede traer graves consecuencias para la salud; es por eso que estar atento a la vida útil del colchón es elemental (Foto: FreePick)

El portal también destaca la importancia de una limpieza adecuada para conservar el colchón en buen estado. Aspirarlo regularmente, con suma atención a costuras y esquinas, ayuda a eliminar residuos acumulados como polvo y cabellos.

Para tratar manchas, se recomienda utilizar una mezcla de agua tibia con detergente suave. En casos más complejos, como manchas de sangre o sudor, Cuidate Plus sugiere aplicar una solución de bicarbonato de sodio con agua oxigenada al 3%, dejar actuar unos minutos y retirar con un paño húmedo.

La desinfección también es clave. Una mezcla de vinagre blanco y agua en partes iguales puede ayudar a eliminar bacterias y ácaros. Tras aplicarla, es necesario retirar la humedad con un paño limpio. Para combatir olores, el bicarbonato de sodio resulta útil. Espolvorearlo sobre la superficie y dejarlo actuar durante al menos 30 minutos permite absorber la humedad y los olores, antes de retirarlo con una aspiradora.

Otro aspecto fundamental es garantizar que el colchón esté completamente seco antes de volver a usarlo. Dejarlo en un espacio ventilado o cerca de una ventana abierta facilita este proceso y previene la acumulación de humedad. El uso de un protector de colchón también contribuye a su conservación, al actuar como barrera frente a manchas, polvo y ácaros. Este elemento facilita la limpieza periódica y ayuda a prolongar la vida útil del colchón.

Evaluar periódicamente el estado del colchón y aplicar estas recomendaciones permite mantener condiciones adecuadas de descanso. Aunque su duración puede variar según el uso y las necesidades individuales, prestar atención a las señales de desgaste es clave para tomar una decisión oportuna sobre su reemplazo.

Por Tania Alejandra Hernández Torres