Cambio de rutinas para las mascotas. Paseos más cortos y medidas de higiene

Las normas de aislamiento también afectan el ánimo de los perros, Fuente: LA NACION

Sebastián A. Ríos Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de abril de 2020

Kamikaze sale a pasear temprano, más temprano que lo habitual. Desde que comenzó la cuarentena sus rutinas de salida diarias por una de las arboladas avenidas de Vicente López se modificaron de distintas formas, todas con un objetivo en común: reducir las chances de contagio del coronavirus de su familia de humanos.

"A la mañana lo estoy sacando a pasear lo más temprano que puedo, para cruzarnos con la menor cantidad de gente posible. Además, la vuelta se achicó bastante: antes lo paseaba unas seis cuadras, o incluso a veces la salida duraba una hora, pero ahora lo hago pasear 50 o 100 metros, no mucho más", cuenta Martín Fernández Maldonado, de 36 años, dueño de Kamikaze, un perro de 8 años.

Los cambios en la rutina de paseo de Kamikaze están en sintonía con los cambios en la rutina de Martín, que sale solo lo indispensable de su casa para hacer las compras también indispensables. Y así como Martín usa un calzado solo para salir, a la vuelta de los paseos lava las patitas de Kamikaze con agua y jabón. Su hijo ha comenzado a gatear, por lo que es importante mantener el piso limpio y libre de los gérmenes que puedan venir de la calle.

Martín no es el único que ha modificado la rutina de su animal de compañía como respuesta a la cuarentena. "Ahora lo sacamos solo a la mañana y a la noche, y damos la vuelta dentro de mi manzana", coincide Natalie Neuberger. "Los paseos se redujeron de 40 minutos a 10, siempre por la misma manzana donde se vive o a lo sumo se cruza la calle en busca de un cantero donde el animalito pueda descargar -agrega Ángeles Castro-. Es realmente una tortura porque hay perros que no hacen número dos si no caminan antes 15 cuadras. Así que pasan días enteros sin defecar y hay que cambiarles además la dieta por alimentos que los aligeren".

Medidas de cuidado

Estas responsables actitudes de los dueños de perros contrastan radicalmente con los chistes en redes que surgieron cuando se estableció la cuarentena. Lejos de las imágenes de personas saliendo infinidad de veces a sacar a pasear a sus perros -y ni hablar de los memes de gente paseando animales imaginarios-, lo cierto es que las medidas de cuidado adoptadas tienden a reducir al mínimo el estar fuera del hogar, y a establecer medidas de higiene extras.

"Es muy importante realizar los paseos cotidianos aún durante los días de confinamiento decretados, ya que esa es una de las excepciones -señala Juan Agostini, veterinario de Puppis-. Para esto se recomienda seguir una serie de medidas excepcionales: salir de forma individual, evitar socializar con otras mascotas y sus animales, pasear en espacios bien abiertos, lavarse las manos al regresar al domicilio y cuidar la higiene de las mascotas con más frecuencia que de costumbre".

"Al regresar al hogar deben mantenerse buenas medidas de higiene: limpiar el hocico y almohadillas plantares solo con agua y jabón, ya que otros productos (como el alcohol o el alcohol en gel) pueden lesionar la piel, y secar bien también entre los dedos con toallitas de papel -precisa Silvia Vai, médica veterinaria especialista en etología clínica-. Asimismo asear todos sus elementos de paseo sin olvidar lavarse bien las manos con agua y jabón tantas veces como fuera necesario".

¿Es necesario tomar otras medidas de higiene con respecto al animal? "El pelo del perro o gato es poroso y fibroso por lo que es poco probable que una persona se contagie al acariciarlo o jugar con él; de todas formas hay que mantener las medidas de higiene adecuadas como lavarse las manos con agua y jabón luego de la interacción con el animal, así como evitar que suba a sillones o duerma en la cama", responde Vai.

Por otro lado, agrega: "Hasta el día de hoy no hay evidencia científica que compruebe que perros y gatos puedan enfermar por Covid-19. De todas formas nunca está de más tomar recaudos si la persona que lo tiene a su cargo enferma, en este caso es aconsejable evitar su contacto directo con ella y que otro miembro de la familia, que sea conocido para él y con quien tenga buena relación, se ocupe de su cuidado manteniendo lo mejor posible sus rutinas de paseo, juegos, alimentación y contactos, así como la forma en que habitualmente se comunican con él. Siempre es importante, independientemente de esta situación particular que estamos atravesando, prever quién se hará cargo del animal de compañía si llega a sucedernos algo".

Un aspecto adicional que destacan los veterinarios es la importancia de tener en cuenta que la cuarentena con sus cambios de rutinas también afecta a los animales de compañía. "Ellos también pueden verse muy afectados. Han cambiado su forma de vivir, sus rutinas. Aquellos que estaban acostumbrados a compartir determinados horarios con la familia humana ahora están permanentemente en contacto con la misma y en algunos casos, por no entender sus necesidades o tener problemas previos a la situación actual, pueden ser obligados a permanecer en algún sector de la vivienda, limitados física y emocionalmente", comenta el veterinario Nicolás J. Carmona.

"Podemos enriquecer su ambiente mediante distintas estrategias para mejorar el bienestar físico y emocional de nuestros perros", sugiere la veterinaria Erika Reimers. Desde la marca Eukauba, bajo el hashtag #activosencasa, proponen en redes sociales actividades con elementos presentes en el hogar para mantener activos a los animales de compañía. "Como habitualmente en el paseo caminamos alrededor de 20 cuadras y en estos días de cuarentena caminamos muchísimo menos, la hago jugar en casa con la pelota, un aro, juegos para que desgaste energía", cuenta a modo de ejemplo Marcela Fernández, al respecto de su pastor brie Tina.ß