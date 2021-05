Casamiento suspendido: una mujer acusó a su madre de pagarle a su prometido

Una mujer sorprendió con la trama y el engaño familiar del que fue víctima. A punto de casarse, decidió cancelar la boda al descubrir que su madre había arreglado todo y le pagaba a su futuro yerno para que él diera el ‘Sí'.

A través de un artículo publicado en Buzz Feed, una serie de personas detallaron con lujo de detalles los motivos por los que cancelaron sus casamientos. Entre las clásicas infidelidades, mentiras y otros motivos, uno de ellos sobresale sobre los demás por su carácter novelesco.

Habían comenzado a salir y todo iba bien... demasiado bien. A los dos meses del noviazgo, él le propuso matrimonio con un anillo de oro y piedras preciosas y ella, que aseguraba estar completamente enamorada, aceptó. Pero con la organización de la boda y todos los detalles que eso conlleva, la mujer terminaría descubriendo una amarga trama que estaba muy lejos del “cuento de hadas” que creía estar protagonizando.

Le propuso matrimonio con anillo que tenía piedras preciosas Imagen Ilustrativa / Buzz Feed

Tras el compromiso, el novio, quien aseguraba estar muy enamorado de ella, quería que la boda se llevara a cabo lo más rápido posible, sin tiempo que perder. En paralelo su madre comenzó a darles grandes sumas de dinero para la fiesta y eso hizo que la mujer comenzara a sospechar. Algo no estaba bien.

“Mi mamá me compró el vestido más espléndido y más caro, pagó absolutamente todo. Cuando le preguntaba a él, me decían que le insistían y que su familia era pobre”, detalló la mujer cuya identidad no fue revelada en el sitio Buzz Feed.

Para corroborar que algo pasaba, que estaba en lo cierto, la mujer se dirigió a la joyería donde habían adquirido el anillo de compromiso y preguntó si era auténtico. Y sí, claro que lo era. Pero hubo un detalle que comenzó a desenmascarar el engaño: cuando le preguntó al vendedor si recordaba quién lo había comprado, el hombre no le dio la descripción de su futuro esposo, sino de una mujer como su madre. Y la compra había sido hecha incluso antes de que comenzaron a salir.

Tras haber atado cabos, la mujer se preguntó si su madre sabría que iba a conocer a su novio y la respuesta fue, obviamente, afirmativa. “Ella lo conoció a través de un amigo. Le pagó para que fuera a nuestra primera cita en un lujoso restaurante. Pagó esa y todas nuestras citas y, por supuesto, mi boda porque ella estaba desesperada porque me casara. Él estaba interesado solo por el dinero “, diferenció.

Sobre el final de su relato, la mujer que detuvo la engañosa boda a tiempo intentó justificar las acciones de su madre luego de que le confesara cuál era su elección sexual. “Me había declarado bisexual un año antes de todo esto. Me pregunto si fue porque estaba tan desesperada por verme [en pareja] con un hombre y no con una mujer”, se preguntó la frustrada novia, que actualmente mantienen una relación con una mujer y, desde entonces, no tiene diálogo con su madre.

LA NACION