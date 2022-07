Cenaron en un costoso restaurante y su pareja tuvo un gesto que lo impresionó: “Es la indicada”

Llevarse las sobras de la comida que uno pagó en un restaurante es algo cada vez más común. Por lo general, lo que se hace es pedirle al mozo si puede envolver lo que quedó en un paquetito. Sin embargo, a algunos se les ocurre directamente llevarse un recipiente de plástico en la cartera. Y no es chiste sino que fue exactamente lo que hizo una comensal en Perú, cuyo gesto que se viralizó y arrasó con los comentarios en TikTok.

En el video, publicado por la usuaria @FabyCruzado, se puede ver lo que a todas luces parece un costoso restaurante, elegido para festejar el cumpleaños de una de las presentes.

Allí, y bajo la atenta mirada de su pareja, quien parece ser la cumpleañera, identificada como Carmen Miranda en el posteo, decide llevarse sus restos de comida –una cantidad numerosa de carne- sacando un recipiente de cocina y colocándolo por debajo de la mesa.

La escena pudo no haber sido vista por los mozos del lugar, pero sin dudas se expandió a través de las redes donde, hasta el momento fue reproducida más de 700 mil veces y también ha generado miles de comentarios hilarantes. Incluso la misma Carmen Miranda reaccionó sorprendida al ver que su gesto se convirtió en noticia en su país. “No pensé que esto iba a pasar”, posteó desde su propia cuenta.

Mientras que muchos usuarios celebraron la idea, otros se refirieron a las cualidades de la joven y algunos hasta se animaron a contar sus propias experiencias: “Yo llevaba bolsita. Pero este nivel ya lo aprenderé maestra”, dijo uno. “Ella es la indicada. Cuidará la economía del hogar”, observó otro mientras los comentarios jocosos se reprodujeron sin parar: “Qué elegancia la de Francia”; “Jajaja, me conmueve su sonrisa, se le ve súper sencilla y tierna... Ella es!”.

Por último, hubo varios mensajes hacia ella y su pareja: “Te aplaudo por dos cosas: primero porque estás cuidando el medio ambiente al no usar bolsa y segundo porque la comida no se desperdicia”; y “Es la indicada hermano, no la dejes ir, tiene bella sonrisa y es económica (personas así se encuentran una sola vez en la vida nomás)”.

La respuesta viral del dueño de un restaurante a un cliente muy

A diferencia de estos comensales tan amables que ni siquiera quisieron molestar al mozo pidiéndole un paquetito con las sobras, hay otros quisquillosos que se quejan por todo y que terminan siendo injustos.

Es lo que sucedió con un cliente que asistió a un local gastronómico de España y, ofuscado porque se manchó la ropa, lo calificó con un par de estrellas menos. Su explicación fue tan insólita que hasta el dueño del bar le contestó con ironía y terminó haciéndose viral en internet.

“Me manché los pantalones con arroz y ahora no sale la mancha, por eso le pongo tres estrellas. Lo demás todo bien”, escribió el cliente en las reseñas de Google. El comentario fue compartido en Twitter por Jesús Soriano, cuyo apodo en las redes es @soycamarero.

Un cliente escribió una reseña negativa en Twitter porque se manchó el pantalón Instagram: @soycamarero

En el mismo post, el especialista en gastronomía, incluyó la respuesta del dueño del restaurante mencionado, quien lejos de enojarse se lo tomó con humor. “Se nos está ocurriendo un nuevo modelo de negocio, restaurante con lavandería. Clientes contentos, nosotros contentos. Esperamos que los pantalones fueran de Primark (famosa tienda de ropa). Saludos y hasta la próxima”, contestó el responsable del local.

Tras viralizarse el mensaje, fueron miles las reacciones de los usuarios que cuestionaron la crítica injustificada del cliente y halagaron la actitud del responsable del comercio. Afortunadamente, en su mayoría también apelaron al humor para expresar sus opiniones.

“Tremendísimo ejercicio de contención del dueño. Yo no hubiera reaccionado con esa inteligencia ante tamaña demostración de estupidez”, afirmó una persona en Twitter. Mientras que otro ironizó: “La comida estupenda, el vino exquisito, el precio muy razonable. De vuelta a casa me paró la guardia civil y di positivo. Le voy a poner un 0,25″. En torno a la sagaz respuesta del empresario gastronómico, una persona opinó: “Mejor ponerle al señor cliente un babero. Sale más barato y cuidamos el medio ambiente”.