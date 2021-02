Charlene de Mónaco. Todos los peinados de una princesa audaz

Dice que no busca la aprobación de nadie. Sabe que cada cambio de look trae una estela de elogios y críticas. En su más reciente entrevista –con la revista francesa Point de Vue– Charlene de Mónaco (43) contó que a su marido, Alberto II, no le resultó sencillo asimilar su corte de pelo ‘undercut’: “Recién cuando pasó la sorpresa inicial, el príncipe lo entendió y ahora también le gusta”, dijo. Pero también reveló que sus hijos, los mellizos Jacques y Gabriella, adoran ver que su madre cambia de estilo. La vimos, durante sus diez años en el Palacio Grimaldi, con el peinado más elegante ó cinematográfico, como dignísima heredera de Grace Kelly, y también como una princesa punk.

La princesa, con un corte bob y flequillo estilo "Amelie". Agencia AFP

En el tradicional Baile de la Rosa de 2012, la mujer del príncipe Alberto optó por un peinado "años 60". Agencia AFP

En 2016 sorprendió a todos con su corte"garçonne", uno de sus preferidos. Agencia AFP

Con el pelo largo, ajustado con colita de caballo. Agencia AFP

Hace casi diez años, la princesa asistió al día nacional de Mónaco con un delicado recogido retro. Agencia AFP

En más de una ocasión, prefirió usar el pelo suelo y con ondas. Agencia AFP

El corte pixie despeinado es uno de los más admirados por la ex nadadora. Agencia AFP

Durante la pandemia se dejó ver con una trenza en forma de corona. Agencia AFP

