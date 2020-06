Cher. La sorprendente foto que subió junto a su joven madre

La top compartió una imagen junto a su madre que demuestra que juntas tienen la fórmula de la juventud eterna Fuente: HOLA - Crédito: Cover

Ya no sorprende la siempre joven imagen de Cher a los 74 : hasta hace muy poco giraba por el mundo con su show Here We Go Again, con un vestuario de mallas cavadas y trasparencias. Por cierto, va a retomar su tour, en Las Vegas, a mediados de julio. Pero la imagen que compartió junto a su madre, Georgia Holt, de 94 años, sacudió las redes. ¿Tienen la fórmula de la juventud eterna? No puede ser todo mérito de la cirugía, por más talentoso que sea el artista.

Cher y su madre tienen la fórmula de la juventud eterna Fuente: HOLA

