Cher respondió a las críticas por su relación con su novio 40 años menor y fue tajante: qué dijo

En 2022, Cher sorprendió al mundo al confirmar su relación con Alexander “A.E.” Edwards, un productor musical 40 años menor que ella. Desde entonces, la icónica artista, que hoy tiene 79 años, no solo compartió detalles de este vínculo, sino que también se animó a hablar de manera abierta sobre las críticas que recibió por la diferencia de edad. En una entrevista reciente, la estrella le hizo frente a los comentarios negativos y dejó en claro que está dispuesta a defender su historia de amor sin importar las miradas ajenas.

Desde que surgieron los primeros rumores de romance, la relación entre Cher y Edwards no dejó de generar comentarios y especulaciones. Más allá de la diferencia de edad, varios medios señalaron tensiones familiares y dudas en su entorno cercano. Según publicó Daily Mail, su hijo, Chaz Bono, habría manifestado preocupación y sugerido que la artista no estaría viendo con claridad las verdaderas intenciones del productor, quien, según esas versiones, mostraría “una bandera roja tras otra”. A estos señalamientos se suma la versión de que la cantante estaría evaluando modificar su testamento para incorporarlo, un rumor que alimentó aún más las sospechas.

La artista habló de su relación y fue contundente (Foto: Instagram @cher)

En medio de las versiones, Cher volvió a tomar la palabra y decidió dejar todo en claro durante una charla con CBS Mornings. Allí, la artista defendió su relación y fue contundente: “Me da igual. Ellos no viven mi vida. Nadie sabe lo que pasa entre nosotros, pero simplemente nos divertimos muchísimo. Nos entendemos. Eso es lo que importa”, expresó, marcando distancia de las críticas y reafirmando su postura.

Además, la cantante explicó que la diferencia de edad jamás fue un obstáculo entre ellos. Según contó, su pareja la hace sentir cómoda con el paso del tiempo y jamás le dio motivos para pensar lo contrario. “Gracias a Dios, no”, comentó cuando le preguntaron si había sido tema de discusión, y agregó: “Él siempre me dice: ‘Sabes, envejeces, pero tu espíritu sigue siendo joven’”.

Incluso, fue más allá y describió la conexión que comparten como algo natural. Entre risas, aseguró que disfrutan cada momento juntos y que su admiración por Edwards es tanto personal como profesional. “Reímos todo el tiempo. Lo amo. Creo que es hermoso y muy talentoso. Es una de las personas más talentosas que he conocido”, remarcó.

La pareja blanqueó su relación en 2022 y se muestran muy unidos (Foto: Instagram @cher)

Por otro lado, Cher también se refirió a la vida familiar de Edwards, quien es padre de un niño de seis años llamado Slash, y aseguró que logró desarrollar un vínculo cercano y cariñoso con él. La artista incluso recordó con humor que siempre soñó con encontrar a “un hombre y un niño pequeño”, y que la vida terminó dándole exactamente eso. Al hablar del pequeño, no escatimó en halagos: “Es muy divertido, muy inteligente. Es un encanto”, comentó, dejando en evidencia detalles de su relación con el productor.

A pesar de las críticas, la relación entre Cher y Alexander Edwards parece avanzar con firmeza y mostrarse cada vez más sólida. En los últimos meses, la pareja eligió compartir distintos momentos en público, dejando ver su complicidad y la naturalidad con la que viven su vínculo. Se los vio juntos en eventos como la Semana de la Moda de Nueva York, durante la presentación de Valentino Beauty, y también en la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll 2024 en Cleveland, donde incluso estuvo presente el hijo de Edwards. Así, entre apariciones elegantes, risas y gestos de cercanía, todo indica que su historia sigue escribiéndose sin prestar atención al ruido externo.